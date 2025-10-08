Feyza Altun "gözaltı listesinde değilim" derken kapısını polis çaldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Özge Özpirinçci’nin de bulunduğu 19 tanınmış isim hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan işlem başlatıldı.

Ünlüler, şafak operasyonuyla ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz, hakkında işlem yapılan isimler arasında avukat Feyza Altun'un da olduğunu aktardı.

Altun, adının listede yer almasına tepki göstererek duruma itiraz etti ve Saymaz’la iletişime geçti. Saymaz, Altun’un isminin yer aldığı bilgisinin teyitli olduğunu vurguladı.

Altun’un Saymaz'a itiraz süreci devam ederken evine polis ekipleri geldi ve Altun gözaltına alındı.

Öte yandan, Altun daha önce gözaltına alınan Dilan Polat ile birlikte yer aldığı videolarla gündem olmuş, Polat’la arkadaşlığı sosyal medyada tepki çekmişti.