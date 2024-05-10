FHKC'li ve Lübnan Komünist Partili gençlerden SOL Genç’e mesaj

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi/Filistin Gençlik Örgütü ile Lübnan Komünist Partisi Gençlik Kolu, SOL Genç’e Filistin halkının mücadelesine verdiği destek ve 11 Mayıs'ta düzenlenecek Türkiye Gençlik Forumu nedeniyle teşekkür mesajı gönderdi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi/Filistin Gençlik Örgütü ile Lübnan Komünist Partisi Gençlik Kolu, SOL Genç’e Filistin halkının mücadelesine verdiği destek ve 11 Mayıs'ta düzenlenecek Türkiye Gençlik Forumu nedeniyle teşekkür mesajı gönderdi. Mektuplarda, “Sizi ve dünyadaki tüm onurlu, özgür insanları selamlıyoruz” ifadelerine yer verildi.

SOL Genç, Arapça ve Türkçe mesajları sosyal medya hesabından yayımladı.

“DEVRİMİ VE DİRENİŞİ SELAMLIYORUZ”

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi/Filistin Gençlik Örgütü: SOL Genç’ten saygı değer yoldaşlarımıza: Sizi selamlıyoruz. Devrimi ve direnişi selamlıyoruz. Tüm dünyada adalet ve hakikati savunan kahraman direnişçileri selamlıyoruz. Sizleri, emperyalist güçlerin desteklediği Siyonist ordunun eliyle halkımıza açılan soykırımcı savaşın ortasında, bombaların, patlama seslerinin, yıkılmış evlerin ve hastanelerin içerisinden selamlıyoruz. Sömürgeci güçlere bütün dünyada teslimiyetin ve suskunluğun içerisinde, sizlerin soykırımcı savaşın baskısındaki Filistinlilerle dayanışmanızı görüyoruz, yükselttiğiniz hakikat ve adalet sesini duyuyoruz. Forumunuzun başarılı olmasının ve sesinizin insanlık suçlularının karşısında yükselmeye devam etmesini diliyoruz. Sizi ve dünyadaki tüm onurlu, özgür insanları selamlıyoruz.

“TÜM DÜNYADAKİ KURTULUŞ HAREKETLERİNİN ZAFERİ İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM”

Lübnan Komünist Partisi Gençlik Kolu: Lübnan Komünist Partisi Gençlik Kolu adına, Filistin mücadelesindeki desteğiniz ve kararlılığınız için teşekkür ederiz. Tüm dünyadan farklı sol gruplar arasında bu kadar güçlü bir uluslararası dayanışmanın bizim için önemi çok büyük. Bu dayanışma, İsrail’i küresel çapta yalnızlaştırmak ve Gazze’de yaşanan soykırım için sorumlu tutmaya yönelik baskıyı artırmak açısından son derece hayati.

Bölgemiz, siyasi gerilimler başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya ve Filistin’de başlayıp Güney Lübnan’a yayılan saldırganlığa karşı durabilmek için birlikte hareket etmek bizim için çok önemli. Bu saldırganlık son 7 ayda Lübnan’da yüzlerce insanın ölmesine ve 100 bin kişinin zorla yer değiştirmesine sebep oldu.

Filistin’e yönelik desteğinize gerçekten önem veriyoruz ve mücadelenizi sürdürmenizi diliyoruz. Eylemlerimizi ortaklaştırabilmek için, bölgemizdeki gençlik örgütleri olarak ileride daha yakın çalışmayı umut ediyoruz.

Filistin’in ve tüm dünyadaki kurtuluş hareketlerinin zaferi için birlikte mücadele etmeye devam edelim!

TÜRKİYE GENÇLİK FORUMU ANKARA'DA DÜZENLENECEK

Türkiye Gençlik Forumu, SOL Genç’in çağrısıyla 11 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek. MMO Eğitim Merkezi’nde yapılacak olan Forum, eğitimdeki sorunlardan gençliğin demokratik mücadele hareketini yaratmaya dair birçok konuyu tartışmaya açacak.