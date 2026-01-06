Fiat 500e Ocak Ayına Özel Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı (2026 Güncel)

Elektrikli otomobil almak isteyenlerin merakla beklediği Fiat 500e Ocak ayına özel kampanya resmen açıklandı. 2026 yılına hızlı bir giriş yapan Fiat, 0 km Fiat 500e Elektrikli La Prima modeli için dikkat çeken bir fırsat sunuyor. Hem 130.000 TL’ye varan indirim hem de 280.000 TL 12 ay %2,99 faizli kredi seçeneği ile kullanıcıları cezbeden kampanya, sınırlı stok avantajıyla Fiat showroom’larında başladı.

FİAT 500E OCAK KAMPANYASI: FİYAT VE KREDİ FIRSATLARI

Kampanya kapsamında Fiat 500e fiyatı 1.895.900 TL’den başlayan seçeneklerle satışa sunuluyor. Buna ek olarak Fiat, kullanıcıların daha erişilebilir şartlarda elektrikli otomobile sahip olabilmesi için cazip bir finansman paketi hazırladı.

Ödeme Türü Kredi Tutarı Vade Aylık Faiz Aylık Taksit KSF Bireysel Kredi 280.000 TL 12 Ay %2,99 29.639,32 TL

Kampanya kapsamında maksimum kredi tutarı ve vade sınırı bulunmamakla birlikte, girilecek kredi şartlarına göre faiz oranlarında değişiklik olabileceği belirtiliyor.

FİAT 500E OCAK 2026 KAMPANYASI NE ZAMAN GEÇERLİ?

Kampanya, 06.01.2026 – 02.02.2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Yalnızca sınırlı sayıdaki 0 km 2025 model Fiat 500e Elektrikli La Prima araçlar kampanya kapsamında değerlendirilecek. Bu nedenle araç almak isteyenlerin stok durumu için yetkili bayilere başvurması öneriliyor.

STOK VE FİNANSMAN ŞARTLARI

Kampanya sadece belirli Fiat yetkili satıcılarında geçerli olup, bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Araç sayısı stoklarla sınırlıdır. Koç Stellantis Finansman tarafından sağlanan kredi kapsamında; kredi kullanan müşterilerden yasal vergiler dahil 1.610 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti alınacaktır.

Kredi kullanılmadığı durumda 06.01.2026 – 02.02.2026 tarihleri arasında %3,69 faiz avantajı da sunulmaktadır.

FİAT 500E KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanya yalnızca perakende satışlarda geçerlidir.

Filo, takas ve özel satış anlaşmalarında geçerli olmayabilir.

Tüketici Hakları Kanunu kapsamında cayma ve iptal hakkı bulunur.

Kredi kullanımından cayılması halinde kampanya koşulları yeniden değerlendirilir.

Fiat, kampanya koşullarını değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutar.

Güncel Fiat fiyat listesi için resmi sayfaya ulaşabilirsiniz: https://www.fiat.com.tr/fiyat-listesi

Fiat 500e Ocak ayı fiyatı ne kadar?

Kampanya kapsamında Fiat 500e Elektrikli La Prima modeli 1.895.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

Fiat 500e için kredi var mı?

Evet. 280.000 TL için 12 ay %2,99 faizli kredi kullanılabiliyor. Aylık taksit 29.639,32 TL olarak belirlenmiştir.

Kampanya ne zamana kadar geçerli?

06 Ocak – 02 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli. Stoklarla sınırlıdır.

Kimler kampanyadan yararlanabilir?

Perakende bireysel müşteriler kampanyadan faydalanabilir.

Detaylı bilgi nereden alınır?

En yakın Fiat showroom’una giderek veya Fiat resmi internet adresi üzerinden bilgi alınabilir.

Elektrikli otomobile geçmek isteyen sürücüler için Fiat 500e Ocak 2026 kampanyası önemli bir fırsat sunuyor. Cazip fiyat avantajı, uygun kredi seçenekleri ve sınırlı sayıda stok ile Fiat 500e bu dönemde en çok konuşulan modeller arasında yer alıyor. Detaylı bilgi almak ve kampanyayı kaçırmamak için Fiat showroomlarını ziyaret etmekte fayda var.