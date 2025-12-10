Fiat 600 Aralık 2025 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Fiat, şehir hayatına uygun tasarımıyla öne çıkan Yeni Fiat 600 modeli için Aralık 2025 dönemine özel kredi kampanyasını duyurdu. 200.000 TL krediye 12 ay taksit ve %0 faiz seçeneği sunan kampanya, elektrikli ve hibrit otomobil arayışında olan kullanıcılar için dikkat çekici bir avantaj sağlıyor. Kampanya koşulları, içerdiği finansman fırsatları ve geçerlilik tarihleri ise otomobil severler tarafından merak ediliyor.

FİAT 600 ARALIK 2025 KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanya kapsamında 2025 Fiat 600 BEV La Prima ve 600 MHEV URBAN modellerinde 200.000 TL kredi ile 12 ay %0 faiz avantajı sağlanmaktadır. Bu kredi imkânı yalnızca belirtilen modeller için geçerli olup, faizsiz kullanım imkânı ile dikkat çekmektedir. Kampanya 02.12.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında sunulmaktadır.

Ürün Kredi Tutarı Vade Aylık Faiz Aylık Taksit Fiat 600 BEV La Prima – 0 km 200.000 TL 12 Ay %0 16.666,67 TL Fiat 600 MHEV URBAN – 0 km 200.000 TL 12 Ay %0 16.666,67 TL

STOK BİLGİSİ

Kampanya stoklarla sınırlıdır ve model bazında değişiklik gösterebilir. Araç adedi ve teslim bilgileri için Fiat yetkili satıcılarıyla iletişim kurulması önerilir. Kampanya yalnızca bireysel satışlar için geçerli olup filo ve özel satışlara uygulanmayabilir.

KAMPANYA KREDİ KOŞULLARI

Bu kampanyada sunulan faizsiz kredi, Koç Stellantis Finansman tarafından sağlanmaktadır. Kredi kullanımında tüketiciden yasal vergiler dahil kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti talep edilmektedir. Kampanya koşulları Fiat ve Koç Stellantis Finansman tarafından değiştirilebilir. Tüketici, kredi kullanımında cayma hakkına sahiptir ve iptal halinde kredi koşulları yeniden değerlendirilecektir.

200.000 TL – 12 ay %0 faiz

Kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti uygulanabilir

Kampanya yalnızca belirli Fiat 600 modelleri için geçerli

FİAT 600 ARALIK 2025 FİYAT LİSTESİ (PDF)

Tüm binek araç fiyatlarını incelemek isteyen kullanıcılar Fiat’ın güncel fiyat listesini aşağıdaki resmi bağlantı üzerinden görüntüleyebilir.

Fiat Aralık 2025 binek araç fiyat listesi (PDF)

Fiat 600 Aralık kampanyası hangi tarihler arasında geçerli?

02.12.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Fiat 600 için faizsiz kredi imkânı var mı?

Evet, 200.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi imkânı sunulmaktadır.

Kampanya hangi Fiat 600 modellerini kapsıyor?

Fiat 600 BEV La Prima ve 600 MHEV URBAN modelleri kampanya kapsamındadır.

Kampanya stok durumu nedir?

Stoklarla sınırlıdır ve yetkili satıcılara göre değişiklik gösterebilir.

0 faiz kampanyasında ek masraf bulunuyor mu?

Evet, kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti tüketici tarafından ödenmektedir.

Kampanya diğer otomobil kampanyalarıyla birleştirilebilir mi?

Fiat ve yetkili satıcılar birleştirme konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Fiat 600 Aralık 2025 kampanyası, 200.000 TL’ye kadar 0 faizli kredi desteğiyle şehir içi kullanım odaklı yeni model arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. BEV ve MHEV seçeneklerini içeren kampanya, faiz avantajı ve modern tasarım kombinasyonuyla öne çıkarken, stoklar sınırlı olduğu için detaylı bilgi almak isteyenlerin yetkili Fiat Showroom’larına başvurması önerilir.