Fiat 600 Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Fiat 600 Mayıs 2026 kredi kampanyası elektrikli otomobil almak isteyenlerin dikkatini çekmeye başladı. Fiat, 600e modeli için 1.834.900 TL’den başlayan fiyatlara ek 200.000 TL kredi desteği ve yüzde 1,99 faiz oranı sunduğunu duyurdu. 12 ay vadeli kredi seçeneğiyle açıklanan kampanya, Mayıs 2026 döneminin en çok araştırılan elektrikli otomobil kampanyaları arasında yer alıyor.

FİAT 600 KAMPANYASI BAŞLADI

Fiat tarafından duyurulan yeni kampanya kapsamında 2025 model Fiat 600 BEV La Prima modeli avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında araç için 200.000 TL kredi desteği sağlanırken, yüzde 1,99 faiz oranı uygulanıyor.

Fiat 600 Mayıs 2026 kampanyası, 05.05.2026 - 01.06.2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

FİAT 600 FİYATI NE KADAR?

Fiat tarafından yapılan açıklamaya göre Fiat 600 BEV La Prima modeli 1.834.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında elektrikli Fiat 600 modeli için kredi desteği ve avantajlı ödeme seçenekleri birlikte uygulanıyor.

FİAT 600 200.000 TL KREDİ KAMPANYASI

Mayıs 2026 döneminde açıklanan kampanya kapsamında Fiat 600 modeli için 200.000 TL kredi desteği sunuluyor. Kampanyada 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranı uygulanıyor.

Banka Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Garanti BBVA Bankası 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL Yapı ve Kredi Bankası 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL

FİAT 600 KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Fiat 600 Mayıs 2026 kredi kampanyası, 05 Mayıs 2026 ile 01 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanya yalnızca 2025 model Fiat 600e araçları için uygulanıyor.

GARANTİ BBVA FİAT 600 KAMPANYASI

Garanti BBVA Bankası tarafından sunulan kampanyada 200.000 TL kredi desteği, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranı uygulanıyor.

Aylık ödeme tutarı: 19.600,28 TL

Aylık maliyet oranı: %2,90

Yıllık maliyet oranı: %34,75

Kredi tahsis ücreti: 1.150 TL

Rehin tesis ücreti: 403,55 TL

Bu kampanya Marka Kasko ve Garanti Emeklilik Kredi Ödeme Güvence Sigortası alan müşteriler için geçerli olacak.

YAPI KREDİ FİAT 600 KAMPANYASI

Yapı ve Kredi Bankası tarafından sunulan kredi kampanyasında da 200.000 TL kredi desteği ve yüzde 1,99 faiz oranı uygulanıyor.

Aylık ödeme tutarı: 19.600,28 TL

Aylık maliyet oranı: %2,71

Yıllık maliyet oranı: %37,86

Kredi tahsis ücreti: 1.150 TL

Rehin tesis ücreti: 350,92 TL

Yapı Kredi kampanyası, Marka Kasko ve Kredili Hayat Sigortası alan müşteriler için geçerli olacak.

FİAT 600 KAMPANYASINDA STOK UYARISI

Fiat 600 Mayıs 2026 kampanyası stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor. Kampanya kapsamındaki araç sayısı ve stok durumu yetkili satıcılardan öğrenilebiliyor.

Fiat ve kampanyaya katılan yetkili satıcılar, kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutuyor.

FİAT 600 KAMPANYASI HANGİ SATIŞLARDA GEÇERLİ?

Fiat 600 kampanyası yalnızca perakende satışlar için geçerli olacak. Filo, takas, ön sipariş veya özel satış anlaşmalarında kampanya uygulanmayabilir.

Kredi kullanımına ilişkin işlemler banka kredi değerlendirme sürecine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a tabi olarak yürütülüyor.

FİAT 600 MAYIS 2026 KAMPANYASINDA ÖNE ÇIKANLAR

Fiat 600 Mayıs 2026 kampanyası nedir?

Fiat 600 Mayıs 2026 kampanyası, 2025 model Fiat 600e araçlarda avantajlı fiyat ve 200.000 TL kredi desteği sunan otomobil kampanyasıdır.

Fiat 600 fiyatı ne kadar?

Fiat 600 BEV La Prima modeli 1.834.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat 600 kampanyasında kredi tutarı ne kadar?

Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi desteği sağlanıyor.

Fiat 600 kampanyasında faiz oranı kaç?

Kampanyada yüzde 1,99 faiz oranı uygulanıyor.

Fiat 600 kampanyası hangi tarihlerde geçerli?

Kampanya 05.05.2026 - 01.06.2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Fiat 600 kampanyası stoklarla sınırlı mı?

Evet. Kampanya stoklarla sınırlı uygulanıyor.

Fiat 600 kampanyası hangi satışlarda geçerli?

Kampanya yalnızca perakende satışlarda geçerli olabilir.

Fiat 600 Mayıs 2026 kredi kampanyası, elektrikli otomobil almak isteyenler için dikkat çeken fırsatlar sunuyor. 1.834.900 TL’den başlayan fiyatlar, 200.000 TL kredi desteği ve yüzde 1,99 faiz oranı kampanyanın öne çıkan detayları arasında yer alıyor. Kampanyanın sınırlı sayıda araç için geçerli olması nedeniyle detayların Fiat