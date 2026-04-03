Fiat 600 Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Fiat, şehir içi kullanımda öne çıkan elektrikli modeli için yeni kampanyasını duyurdu. Açıklanan bilgilere göre Fiat 600, 200.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %1,99 faiz oranı ile Fiat Showroom’larında satışa sunuluyor. Özellikle 2025 Fiat 600 BEV La Prima modeli için geçerli olan bu kampanya, Nisan 2026 döneminde sıfır araç almak isteyenler için dikkat çekiyor.

Kampanya kapsamında hem Garanti BBVA hem de Yapı Kredi üzerinden kredi seçeneği sunulurken, aylık ödeme tutarı 19.600,28 TL olarak belirtiliyor. İşte Fiat 600 Nisan 2026 kampanyası ile ilgili öne çıkan tüm detaylar.

FİAT 600 KAMPANYASINDA HANGİ FİNANSMAN FIRSATI SUNULUYOR?

Açıklanan kampanyaya göre 2025 Fiat 600 BEV La Prima modeli için 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı uygulanıyor. Kampanya, 02.04.2026 - 04.05.2026 tarihleri arasında geçerli.

Ödeme Şekli Kredi Tutarı Vade Aylık Faiz Oranı Aylık Taksit Garanti BBVA Bireysel Kredi 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL Yapı ve Kredi Bankası Bireysel Kredi 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL

KAMPANYA HANGİ MODEL İÇİN GEÇERLİ?

Fiat tarafından paylaşılan bilgilere göre kampanya, 2025 Fiat 600 BEV La Prima modeli için geçerli. Kredi kampanya detaylarında ise 0 km 2025 model yılı 600e modeli ifadesi yer alıyor.

GARANTİ BBVA KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Garanti BBVA seçeneğinde 200.000 TL kredi, 12 ay taksit, %1,99 faiz oranı ve aylık 19.600,28 TL ödeme bulunuyor. Bu kredi seçeneğinde %2,90 aylık maliyet oranı ve %34,75 yıllık maliyet oranı bilgisi yer alıyor.

Kampanyadan yararlanmak için Marka Kasko ve Garanti Emeklilik Kredi Ödeme Güvence Sigortası alınması gerekiyor. Ayrıca bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 1.150 TL kredi tahsis ücreti ve 403,55 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

Kampanyadan yararlanılmaması halinde ise aynı tarih aralığında Garanti Bankası kredi kullanımında %3,59 faiz fırsatı sunulduğu belirtiliyor.

YAPI KREDİ KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Yapı Kredi tarafında da 200.000 TL kredi, 12 ay taksit, %1,99 faiz oranı ve aylık 19.600,28 TL ödeme seçeneği sunuluyor. Bu kampanyada %2,68 aylık maliyet oranı ve %37,39 yıllık maliyet oranı bilgisi paylaşılıyor.

Bu seçenekte kampanyadan yararlanmak için Marka Kasko ve Kredili Hayat Sigortası alınması gerekiyor. Bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 1.150,00 TL kredi tahsis ücreti ve 350,92 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda ise 02.04.2026 - 04.05.2026 tarihleri arasında Yapı Kredi kredi kullanımında %3,29 faiz fırsatı sunuluyor.

FİAT 600 KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu ve belirli Fiat yetkili satıcıları veya bölge kapsamına göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Kampanya kapsamında kaç adet araç bulunduğu bilgisinin yetkili satıcılardan öğrenilebileceği ifade ediliyor.

Ayrıca Fiat ve yetkili satıcıları, kampanya koşullarını değiştirme, kampanyayı durdurma veya kampanyayı bölgesel olarak farklılaştırma hakkını saklı tutuyor. Kampanya yalnızca perakende satışlar için geçerli olup, filo, takas, ön sipariş veya özel satış anlaşmalarında geçerli olmayabiliyor.

Kredi kullanımına ilişkin işlemler banka kredi değerlendirme sürecine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine tabi. Tüketici kredi kullanımından cayma hakkını kullandığında kampanya koşullarının yeniden değerlendirileceği de belirtiliyor.

ÖNEMLİ NOT

Kredi kampanyası örnek ödeme planlarının örnek olarak simüle edildiği, uygulamada araç fiyatına, kullanılan kredi koşullarına ve müşteri tipine göre değişiklik gösterebileceği ifade ediliyor.

Fiat 600 Nisan 2026 sıfır araç kampanyası, elektrikli otomobil almak isteyenler için dikkat çeken finansman seçenekleri sunuyor. 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz ile açıklanan kampanya; 2025 Fiat 600 BEV La Prima modeli için geçerli olurken, Garanti BBVA ve Yapı Kredi üzerinden farklı maliyet ve ücret detaylarıyla sunuluyor. Ancak kampanyanın stoklarla sınırlı olması ve sigorta şartı içermesi nedeniyle, başvuru öncesinde yetkili satıcılardan güncel koşulların öğrenilmesi önem taşıyor.