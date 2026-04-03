Fiat Binek Sıfır Araç Nisan 2026 Fiyat Listesi (GÜNCEL)

Fiat’ın Nisan 2026 dönemine ait binek araç fiyat listesi belli oldu. Fiat Egea Sedan, Fiat 600, 500e ve Topolino modellerini kapsayan güncel liste, hem tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını hem de bazı modellerde sunulan nakit indirimli fiyatları içeriyor. Özellikle Fiat Nisan 2026 fiyat listesi, Fiat sıfır araç fiyatları, Egea Sedan fiyatları, Fiat 600 fiyatı, 500e fiyat listesi ve Topolino fiyatı gibi başlıkları takip edenler için açıklanan tablo dikkat çekiyor.

FİAT BİNEK SIFIR ARAÇ NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ GENEL GÖRÜNÜM

Fiat’ın paylaştığı listeye göre binek araç tarafında öne çıkan model aileleri şunlar oldu: Egea Sedan, Fiat 600, 500e ve Topolino. Açıklanan başlangıç fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Egea Sedan: 1.429.900 TL’den başlayan fiyatlarla

1.429.900 TL’den başlayan fiyatlarla Fiat 600: 1.584.900 TL’den başlayan fiyatlarla

1.584.900 TL’den başlayan fiyatlarla 500e: 2.093.900 TL’den başlayan fiyatlarla

2.093.900 TL’den başlayan fiyatlarla Topolino: 584.900 TL’den başlayan fiyatlarla

EGEA SEDAN NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Egea Sedan fiyat listesi içinde 2026 model yılına ait farklı donanım ve şanzıman seçenekleri yer alıyor. Dizel motorlu ve manuel ya da otomatik şanzımanlı versiyonlar için hem tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı hem de tavsiye edilen nakit indirimli anahtar teslim fiyatı paylaşılıyor.

Egea Sedan 2026 model fiyatları

Model Motor / Şanzıman Yakıt T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı T. Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı Easy 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel 1.539.900 TL 1.429.900 TL Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel 1.729.900 TL 1.679.900 TL Urban 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel 1.599.900 TL 1.499.900 TL Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel 1.779.900 TL 1.729.900 TL Lounge 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel 1.659.900 TL 1.559.900 TL Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel 1.889.900 TL 1.789.900 TL

Egea Sedan opsiyon fiyatları

Opsiyon Tavsiye Edilen %75 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Tavsiye Edilen %80 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Easy Urban Lounge Konfor Paket 19.500 TL 20.060 TL - - O Plus Paket 57.650 TL 59.290 TL O - - Ücretli Renkler 13.000 TL 13.370 TL O O O Yedek Lastik 13.000 TL 13.370 TL O O O

EGEA CROSS FİYAT LİSTESİ

Fiat’ın Nisan 2026 binek araç fiyat listesinde Egea Cross için de 2026 model yılına ait versiyonlar yer alıyor. Dizel motorlu ve otomatik şanzımanlı seçeneklerden oluşan listede nakit indirimli fiyatlar da bulunuyor.

Egea Cross 2026 model fiyatları

Model Motor / Şanzıman Yakıt T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı T. Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı Street 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel 1.764.900 TL 1.714.900 TL Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel 1.854.900 TL 1.754.900 TL Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel 1.913.900 TL 1.863.900 TL Limited 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel 2.039.900 TL 1.989.900 TL

Egea Cross opsiyon fiyatları

Opsiyon Tavsiye Edilen %75 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Tavsiye Edilen %80 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Street Urban Lounge Limited Metalik Renkler 13.000 TL 13.370 TL O O O O Konfor Paket 19.500 TL 20.060 TL - - O -

FİAT 600 FİYAT LİSTESİ

Fiat 600 fiyat listesi içinde hem 2026 model elektrikli versiyon hem de 2025 model hibrit versiyonlar yer alıyor. Böylece kullanıcılar elektrikli ve hibrit seçenekleri aynı model ailesi içinde karşılaştırabiliyor.

Fiat 600 2026 model elektrikli fiyatı

Model Motor / Güç Yakıt T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı T. Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı La Prima 44 kWh Otomatik 83 kW / 113 HP Elektrikli 1.584.900 TL 1.514.900 TL

Fiat 600 2026 model elektrikli opsiyonları

Opsiyon Tavsiye Edilen %25 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Buz Beyazı - Su Yeşili 15.000 TL Limon Sarı 15.000 TL Tutku Kırmızı 15.000 TL Luna Bronz 15.000 TL Göl Mavisi 15.000 TL Sonsuz Siyah 15.000 TL

Fiat 600 2025 model hibrit fiyatları

Model Motor / Şanzıman Yakıt T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Icon 1.2 Otomatik MHEV 110HP eDCT Hibrit 1.669.900 TL La Prima 1.2 Otomatik MHEV 110HP eDCT Hibrit 1.789.900 TL

Fiat 600 2025 model hibrit opsiyonları

Opsiyon Tavsiye Edilen %75 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Su Yeşili 21.000 TL Limon Sarı 21.000 TL Tutku Kırmızısı 21.000 TL Luna Bronz 21.000 TL Göl Mavisi 21.000 TL Sonsuz Siyah 21.000 TL Buz Beyazı -

FİAT 600E FİYAT LİSTESİ

Listede ayrıca daha yüksek kapasiteli elektrikli versiyon da yer alıyor. Fiat 600e fiyatı tek versiyon üzerinden paylaşılıyor.

Fiat 600e 2025 model fiyatı

Model Motor / Güç Yakıt T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı La Prima 54 kWh Otomatik 115 kW / 156 HP Elektrikli 1.969.900 TL

Fiat 600e opsiyon fiyatları

Opsiyon Tavsiye Edilen %25 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Buz Beyazı - Sonsuz Siyah 11.360 TL Mercan Kırmızısı 11.360 TL Güneş Turuncusu 17.050 TL Kum Beji 17.050 TL Okyanus Yeşili 17.050 TL Bulut Mavi 17.050 TL

500E NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

500e fiyat listesi altında 2025 model yılına ait iki farklı elektrikli versiyon bulunuyor. Bu modeller, Fiat’ın elektrikli şehir otomobili arayanlara sunduğu seçenekler arasında yer alıyor.

500e 2025 model fiyatları

Model Motor / Güç Yakıt T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı La Prima 3+1 42 kWh Otomatik 87 kW / 118 HP Elektrikli 2.093.900 TL La Prima Cabrio 42 kWh Otomatik 87 kW / 118 HP Elektrikli 2.149.900 TL

TOPOLİNO NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Topolino fiyat listesi, hem 2026 hem de 2025 model yıllarını kapsıyor. Başlangıç fiyatı 584.900 TL olarak açıklanan Topolino, elektrikli mobilite tarafında Fiat’ın en erişilebilir seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Topolino fiyatları

Model Motor / Güç Yakıt T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı T. Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı Topolino 5.5 kWh Otomatik 6 kW / 8 HP Elektrikli 674.900 TL 584.900 TL Topolino Plus 5.5 kWh Otomatik 6 kW / 8 HP Elektrikli 719.900 TL 629.900 TL

FİAT NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Fiat binek araç fiyatları Nisan 2026 listesinde hem içten yanmalı dizel seçenekler, hem hibrit alternatifler hem de tamamen elektrikli modeller birlikte yer alıyor. Böylece farklı bütçe ve kullanım ihtiyaçlarına göre geniş bir ürün yelpazesi ortaya çıkıyor.

Listeye göre en düşük başlangıç fiyatı Topolino tarafında görülürken, dizel sedan ve crossover seçeneklerinde Egea Sedan ile Egea Cross öne çıkıyor. Elektrikli tarafta ise Fiat 600, 600e ve 500e dikkat çeken modeller arasında bulunuyor.

Fiat sıfır araç fiyatları Nisan 2026’da ne kadar?

Fiat’ın açıkladığı listeye göre başlangıç fiyatları Egea Sedan’da 1.429.900 TL, Fiat 600’de 1.584.900 TL, 500e’de 2.093.900 TL ve Topolino’da 584.900 TL seviyesinde bulunuyor.

Egea Sedan en ucuz hangi fiyattan başlıyor?

Egea Sedan, açıklanan listede 1.429.900 TL’den başlayan fiyatlarla yer alıyor.

Fiat 600 fiyatı ne kadar?

Fiat 600 ailesinde 2026 model elektrikli La Prima 44 kWh Otomatik versiyonun nakit indirimli fiyatı 1.514.900 TL, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı ise 1.584.900 TL olarak belirtiliyor.

500e fiyatı kaç TL?

500e modelleri için açıklanan fiyatlar 2.093.900 TL ile 2.149.900 TL arasında değişiyor.

Topolino fiyatı ne kadar?

Topolino 5.5 kWh Otomatik için tavsiye edilen nakit indirimli anahtar teslim fiyatı 584.900 TL olarak yer alıyor.

Fiat elektrikli araç fiyatları listede var mı?

Evet. Fiat 600, 600e, 500e ve Topolino için elektrikli versiyon fiyatları listede açık şekilde yer alıyor.

Fiat hibrit araç fiyatı açıklandı mı?

Evet. Fiat 600 ailesinde 2025 model hibrit versiyonlar için fiyatlar da açıklanmış durumda.

Fiat Binek Sıfır Araç Nisan 2026 Fiyat Listesi, markanın sedan, crossover, hibrit ve elektrikli modellerini tek tabloda görmek isteyenler için kapsamlı bir görünüm sunuyor. Egea Sedan ve Egea Cross dizel seçenekleriyle, Fiat 600 hibrit ve elektrikli alternatifleriyle, 500e şehir içi elektrikli seçenekleriyle ve Topolino erişilebilir fiyat seviyesiyle dikkat çekiyor. Açıklanan liste, Fiat’ın Nisan 2026 döneminde farklı kullanıcı profillerine hitap eden geniş bir binek araç gamı sunduğunu ortaya koyuyor.