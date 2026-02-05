Fiat Binek Sıfır Araç Şubat 2026 Fiyat Listesi (Güncel)

Şubat ayıyla birlikte “Fiat Egea Şubat 2026 fiyat listesi”, “Fiat Egea sıfır araç fiyatları 2026”, “Fiat Egea güncel fiyat listesi” ve “Fiat Egea 2026 sıfır km fiyat” aramaları yeniden hız kazandı. Şubat 2026 Fiat’ın binek ürün gamındaki tüm model ve versiyonların tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları, nakit indirimli fırsat fiyatları ve opsiyon bedelleri şöyle:

EGEA SEDAN 2026 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Fiat Egea sedan fiyatları 2026 arayan kullanıcıların en çok sorduğu konu, “Fiat Egea Şubat kampanyası 2026 var mı?” ve “Fiat Egea bayii fiyatları Şubat 2026 güncel mi?” soruları oluyor. Egea Sedan 2026 için listede manuel ve otomatik (DCT) seçenekler, yakıt tipi olarak dizel olarak yer alıyor.

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Fırsat Fiyatı (Stoklarla Sınırlı) 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Easy Manuel Dizel 1.509.900 TL 1.389.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Urban Manuel Dizel 1.569.900 TL 1.459.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Lounge Manuel Dizel 1.629.900 TL 1.519.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Easy Otomatik Dizel 1.679.900 TL 1.629.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Urban Otomatik Dizel 1.729.900 TL 1.679.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Lounge Otomatik Dizel 1.789.900 TL 1.739.900 TL

Egea Sedan 2026 Opsiyon Bedelleri ve Donanıma Göre Uygunluk

“Fiat Egea Şubat 2026 fiyat listesi” incelenirken opsiyonlar da sıkça araştırılıyor. AEgea Sedan 2026 için opsiyon bedelleri ve Easy/Urban/Lounge donanımlarında bulunabilirlik durumu şöyle:

Opsiyon Tavsiye Edilen %75 ÖTV’li Opsiyon Bedeli (ÖTV ve KDV Dahil) Tavsiye Edilen %80 ÖTV’li Opsiyon Bedeli (ÖTV ve KDV Dahil) Easy Urban Lounge Plus Paket 57.650 TL 59.290 TL O - - Ücretli Renkler 13.000 TL 13.370 TL O O O Yedek Lastik 13.000 TL 13.370 TL O O O KONFOR PAKET (C60) (Kör nokta uyarı + ön park sensörü) 19.500 TL 20.060 TL - - O

Not: O = Opsiyonel, S = Standart, - = Mevcut Değil

EGEA CROSS 2026 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Fiat Egea Cross fiyat listesi araştırılırken kullanıcıların en sık sorduğu sorular; “Fiat Egea hatchback fiyat listesi var mı?”, “Fiat Egea dizel fiyatları 2026 ne kadar?” ve “Fiat Egea benzinli sıfır fiyat kaç TL?” şeklinde öne çıkıyor. Egea Cross 2026 listesinde benzinli manuel ve dizel otomatik seçenekler bulunuyor.

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Fırsat Fiyatı (Stoklarla Sınırlı) 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Street Manuel Benzinli 1.419.900 TL 1.319.900 TL 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Urban Manuel Benzinli 1.429.900 TL 1.379.900 TL 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Lounge Manuel Benzinli 1.489.900 TL 1.439.900 TL 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Limited Manuel Benzinli 1.549.900 TL 1.499.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction* Street Otomatik Dizel 1.719.900 TL 1.669.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction* Urban Otomatik Dizel 1.759.900 TL 1.709.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction* Lounge Otomatik Dizel 1.879.900 TL 1.779.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction* Limited Otomatik Dizel 1.989.900 TL 1.939.900 TL

Egea Cross 2026 Opsiyon Bedelleri

“Fiat Egea güncel fiyat listesi” ile birlikte opsiyon fiyatları da merak ediliyor. Egea Cross 2026’da opsiyon bedelleri ve donanıma göre uygunluk şöyle:

Opsiyon %75 ÖTV’li Bedel (ÖTV ve KDV Dahil) %80 ÖTV’li Bedel (ÖTV ve KDV Dahil) Street Urban Lounge Limited Ücretli Renkler 13.000 TL 13.370 TL O O O O KONFOR PAKET (C60) (Kör nokta uyarı + ön park sensörü) 19.500 TL 20.060 TL - - O -

Not: O = Opsiyonel, S = Standart, - = Mevcut Değil

FİAT GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ 2026 MODEL YILI

Şubat 2026 binek fiyat listesinde elektrikli tarafta dikkat çeken modellerden biri Grande Panda oluyor. Grande Panda La Prima 44 kWh versiyonu, otomatik şanzıman ve elektrikli yakıt tipinde listeleniyor.

Model Donanım Şanzıman Yakıt Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı Grande Panda La Prima 44 kWh La Prima Otomatik Elektrikli 1.569.900 TL -

Grande Panda Elektrikli 2026 Renk Opsiyonları

Renk Bedel Durum Göl Mavisi 15.000 TL O Sonsuz Siyah 15.000 TL O Limon Sarı 15.000 TL O Tutku Kırmızı 15.000 TL O Luna Bronz 15.000 TL O Buz Beyazı 15.000 TL O Su Yeşili 15.000 TL O

Not: O = Opsiyonel

FİAT GRANDE PANDA 2025 MODEL YILI

Listede Grande Panda 2025 model yılı için de fiyat bilgisi yer alıyor. Kampanyalı anahtar teslim fiyatı bulunan versiyon aşağıdaki şekilde verilmiş.

Başlık Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı Fiat Grande Panda 2025 Model Yılı 1.769.900 TL 1.669.900 TL

GRANDE PANDA HYBRİD 2025 MODEL YILI

Binek ürün gamında hibrit seçenek arayanların “güncel fiyat listesi” sorgularında öne çıkan başlıklardan biri de Grande Panda Hybrid 2025 oluyor. Listede 1.2 MHEV 110HP eDCT (Elektrikli - Benzinli) motor yapısına sahip Icon ve La Prima donanımları yer alıyor.

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.2 MHEV 110HP eDCT Icon Otomatik Elektrikli - Benzinli 1.524.900 TL - 1.2 MHEV 110HP eDCT La Prima Otomatik Elektrikli - Benzinli 1.649.900 TL 1.549.900 TL

Grande Panda Hybrid 2025 Opsiyon (Renk) Bedelleri

Renk Bedel Buz Beyazı 0 TL Su Yeşili 21.000 TL Limon Sarı 21.000 TL

TOPOLİNO 2026 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Şehir içi elektrikli mobilite tarafında “Topolino 2026 fiyatı ne kadar?” sorusu sıkça soruluyor. Şubat 2026 listesinde Topolino ve Topolino Plus için hem liste hem de nakit indirimli fırsat fiyatları bulunuyor.

Model Donanım Şanzıman Yakıt Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Fırsat Fiyatı (Stoklarla Sınırlı) Topolino 6 kW/8 HP - 5.5 kWh Topolino Otomatik Elektrikli 659.900 TL 569.900 TL Topolino Plus 6 kW/8 HP - 5.5 kWh Topolino Plus Otomatik Elektrikli 704.900 TL 614.900 TL

TOPOLİNO 2025 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Başlık Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Fırsat Fiyatı (Stoklarla Sınırlı) Topolino 2025 Model Yılı 634.900 TL 544.900 TL Topolino 2025 Model Yılı 679.900 TL 589.900 TL

TOPOLİNO 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Başlık Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Fırsat Fiyatı (Stoklarla Sınırlı) Topolino 2024 Model Yılı 575.900 TL 399.900 TL

FİAT 500E 2025 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Elektrikli binek segmentinde Fiat 500e 2025 model yılı için iki farklı fiyat satırı listelenmiş durumda. Bu bölüm, “Fiat binek sıfır araç Şubat 2026 fiyat listesi” içinde elektrikli seçenekleri görmek isteyenler için öne çıkıyor.

Başlık Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı Fiat 500e 2025 Model Yılı 2.043.900 TL 1.919.900 TL Fiat 500e 2025 Model Yılı 2.099.900 TL 1.969.900 TL

FİYAT LİSTESİ GEÇERLİLİK VE RESMİ ÜCRET NOTLARI

Model fiyat tablosundaki fiyatlar 03.02.2026 – 02.03.2026 tarihleri arasında geçerlidir. Fiyatlar KKTC’de farklılık gösterebilir. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarına ilgili döneme ait MTV bedeli ile trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri dahil olup, trafik sigortası bedeli dahil değildir.

Vergi mevzuatında oluşabilecek değişiklikler (matrah/oran güncellemeleri dahil) nedeniyle oluşacak artışlar ve ek vergiler, aracın satış fiyatına yansıtılarak teslim esnasında araç sahibi tarafından karşılanacaktır. Ayrıca 19.12.2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7566 sayılı kanun kapsamındaki ilk tescil işlemlerinde, devir bedeli üzerinden alınacak %0,2 (binde 2) harç fiyatlara dahil edilmemiştir; bu bedel müşteriden ayrıca tahsil edilecektir.

FIAT, haber vermeksizin tüm satış koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Farklı ÖTV oranına tabi modellerde opsiyon fiyatları değişiklik gösterebilir. Standart donanımlı araçlara opsiyon dahil edildiğinde ÖTV bareminde ve dolayısıyla tavsiye edilen anahtar teslim fiyatında farklılıklar olabilir.

Fiat Egea Şubat 2026 fiyat listesi açıklandı mı?

Evet. Şubat 2026 döneminde Egea Sedan 2026 ve Egea Cross 2026 için liste fiyatları ve stoklarla sınırlı nakit indirimli fırsat fiyatları yer alıyor.

Fiat Egea 2026 sıfır km fiyatı kaç TL’den başlıyor?

Egea Sedan 2026’da nakit indirimli fırsat fiyatı 1.389.900 TL’den başlıyor; Egea Cross 2026’da ise nakit indirimli fırsat fiyatı 1.319.900 TL’den başlıyor.

Topolino 2026 fiyatları ne kadar?

Topolino 2026 model yılı listede 659.900 TL ve 704.900 TL liste fiyatlarıyla; 569.900 TL ve 614.900 TL nakit indirimli fırsat fiyatlarıyla yer alıyor.

Fiat binek sıfır araç Şubat 2026 fiyat listesi (güncel) verileri; Egea Sedan ve Egea Cross’ta geniş motor/donanım seçenekleri, Topolino ve 500e gibi elektrikli alternatiflerle çeşitlenen bir ürün gamı sunuyor. “Fiat Egea Şubat 2026 fiyat listesi” ve “Fiat Egea güncel fiyat listesi” arayanlar için bu sayfa, liste fiyatları, fırsat fiyatları ve opsiyon bedellerini tek yerde görmeyi sağlayan pratik bir rehber niteliği taşıyor.