Fiat Doblo Aralık 2025 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Fiat tarafından açıklanan Doblo Aralık kampanyası, yılın son ayında ticari araç almayı planlayan kullanıcılar için önemli finansman avantajları sunuyor. Özellikle 0 faizli kredi ve Büyük Aralık Kampanyasına özel showroom indirimi ile öne çıkan kampanya, 2025 model Doblo Combi sahibi olmak isteyenleri cezbediyor. İşte kredi seçenekleri, ödeme planı, peşin alım avantajı ve kampanya şartlarında merak edilen tüm detaylar…

DOBLO COMBİ 0 FAİZLİ KREDİ FIRSATI

02–31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında Doblo Combi modellerinde iki farklı ticari kredi seçeneği sunuluyor. Her iki kredide de faiz oranı %0 olarak belirlenmiş durumda.

Öne çıkan kredi seçenekleri

Kredi Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Aylık Taksit KSF Ticari Kredi 1.000.000 TL 6 Ay %0 166.666,67 TL KSF Ticari Kredi 600.000 TL 12 Ay %0 50.000,00 TL

SHOWROOM İNDİRİMLERİ DEVAM EDİYOR

Fiat, Aralık ayına özel ek showroom indirimleri uyguluyor. Kampanya açıklamasına göre büyük Aralık kampanyası kapsamında kredi avantajlarına ek olarak showroom ziyaretlerinde kişiye özel fiyat alternatifi sunuluyor.

Fiat Doblo Ticari Araç Fiyat Listesi bilgilerine resmi site üzerinden ulaşabilirsiniz: https://www.fiat.com.tr/professional/fiyat-listesi

KREDİ KULLANIMINDA TAHSİS ÜCRETLERİ

İlgili kredi seçeneklerinde bir defaya mahsus tahsil edilen ücretler bulunuyor. Örneğin 1.000.000 TL kredi için 11.500 TL kredi tahsis ücreti ve 700 TL rehin tesis ücreti alınırken, 600.000 TL kredi tercihinde 6.900 TL kredi tahsis ücreti + 700 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

PEŞİN ALIMLARDA 75.000 TL İNDİRİM

Peşin ödeme yapmak isteyen kullanıcılar için de 75.000 TL peşin indirim fırsatı bulunuyor. Ancak bu indirim, kredi kampanyasıyla birlikte kullanılamıyor.

KAMPANYA TAKVİMİ VE KOŞULLARI

Kampanya tarihleri: 02.12.2025 – 31.12.2025

Sadece 2025 model Doblo Combi modellerinde geçerli

Tüm kampanyalar stoklarla sınırlıdır

MOTOR VE YAKIT TÜKETİMİ

Doblo Combi 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT motor seçeneğinde ortalama birleşik tüketim 5,8–6,0 L/100 km, CO₂ salınımı ise 152–156 g/km seviyesinde açıklanmıştır. WLTP test prosedürüne göre hesaplanan bu değerler sürüş tarzına, hava koşullarına ve donanıma göre değişiklik gösterebilir.

Fiat Doblo Aralık kampanyası ne zaman bitiyor?

02 Aralık – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Doblo Combi için 0 faizli kredi var mı?

Evet. 600.000 TL ve 1.000.000 TL için %0 faizle finansman kullanılabiliyor.

Peşin alımda indirim var mı?

Evet, peşin ödemede 75.000 TL indirim uygulanıyor ancak krediyle birlikte geçerli değildir.

Showroom indirimi kredi dışında da geçerli mi?

Büyük Aralık Kampanyası kapsamında showroom tarafında ekstra avantaj sunulmaktadır.

Fiat Doblo Combi için açıklanan Aralık kampanyası, yıl sonu fırsatları arayan kullanıcılar açısından oldukça cazip seçenekler sunuyor. Özellikle %0 faizli finansman ve showroom indirimi sayesinde Doblo sahibi olmak isteyenler için yılın en avantajlı dönemlerinden biri haline geliyor. Kampanya stoklarla sınırlı olduğundan, isteyenlerin bayilerle hızlı şekilde iletişime geçmesi öneriliyor.