Fiat Doblo Combi 2026 Ocak Güncel Sıfır Araç Fiyat Listesi Belli Oldu!

Fiat Professional, Ocak 2026 ticari araç fiyat listesini açıkladı. Ailelerin, iş sahiplerinin ve ticari kullanıcıların en çok tercih ettiği modellerden biri olan Fiat Doblo Combi 2026 model yılı fiyatları belli oldu. Hem manuel hem otomatik dizel seçeneklerle satışta olan Doblo Combi, nakit indirimli anahtar teslim fiyatları ile dikkat çekiyor. Bu haberde Fiat Doblo Combi 2026 Ocak fiyatları, modeller, opsiyon seçenekleri ve indirimli rakamları eksiksiz bulacaksınız.

FİAT DOBLO COMBİ 2026 OCAK GÜNCEL FİYATLARI

Fiat Doblo Combi 2026, Euro 6E BIS uyumlu 1.5 BlueHDI 130 HP motor ile satışa sunuluyor. İşte tüm modellerin güncel fiyat listesi:

Model Yakıt Tipi Şanzıman Liste Fiyatı Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı Easy 1.5 130 HP BlueHDI Dizel Manuel 1.623.900 TL 1.548.900 TL Easy 1.5 130 HP BlueHDI AT Dizel Otomatik 1.733.900 TL 1.658.900 TL Premio 1.5 130 HP BlueHDI Dizel Manuel 1.768.900 TL 1.693.900 TL Premio 1.5 130 HP BlueHDI AT Dizel Otomatik 1.880.900 TL 1.805.900 TL Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI AT Dizel Otomatik 2.046.900 TL 1.971.900 TL

FİAT DOBLO COMBİ 2026 OPSİYON FİYATLARI

Fiat Doblo Combi satın almak isteyenler için opsiyon seçenekleri de duyuruldu:

Opsiyon Opsiyon Bedeli (ÖTV + KDV Dahil) Premio Premio Plus Maxi Premio Metalik Renk 12.000 TL O O O

O: Opsiyonel

FİAT DOBLO COMBİ 2026 NEDEN BU KADAR TERCİH EDİLİYOR?

Geniş iç hacmi, yüksek taşıma kapasitesi, ekonomik dizel motoru ve sağlam yapısıyla Fiat Doblo Combi, hem ticari kullanıma hem de aile kullanımına hitap ediyor. Otomatik şanzıman seçenekleri, gelişmiş donanım seviyesi ve indirimli anahtar teslim fiyatları modeli daha cazip hale getiriyor.

Fiat Doblo Combi 2026 fiyat listesi güncel mi?

Evet, Ocak 2026 resmi fiyat listesine dayanmaktadır.

İndirimli fiyatlar ne zamana kadar geçerli?

İndirimli fiyatlar stoklarla sınırlıdır ve kampanya dönemi içerisinde geçerlidir.

Fiat Doblo Combi otomatik fiyatı ne kadar?

Otomatik Dizel modeller 1.658.900 TL ile 1.971.900 TL arasında değişmektedir.

Doblo Combi ticari kullanıcılar için uygun mu?

Yükleme kapasitesi, ekonomik yakıt tüketimi ve dayanıklı motoru sayesinde ticari kullanıcılar için oldukça avantajlıdır.

Fiat Doblo Combi 2026 Ocak güncel fiyat listesi ile birlikte açıklanan indirimli kampanya koşulları, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari araç sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat sunuyor. Sınırlı stok nedeniyle, satın alma planı yapanların gecikmeden Fiat yetkili satıcılarına başvurması öneriliyor.