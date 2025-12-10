Fiat Ducato Aralık 2025 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Fiat, ticari araç sınıfındaki güçlü oyuncusu Ducato için Aralık 2025 kampanyasını duyurdu. Özellikle 1.000.000 TL 9 ay %0 faizli kredi seçeneği ile öne çıkan kampanya, ticari araç sahibi olmak isteyenler için yılın en cazip finansman avantajlarından birini sunuyor. Aralık ayına özel showroom indirimleri ve peşin alım fırsatlarıyla Ducato modelleri, ticaret hayatında ekonomik çözümler arayan kullanıcılara önemli avantajlar sağlıyor.

%0 FAİZLİ KREDİ FIRSATLARI

Kampanya 02–31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olup, Koç Stellantis Finansman üzerinden 0 km 2025 model Ducato satın almak isteyen müşteriler için iki farklı kredi seçeneği sunuyor.

Ducato 0 faizli kredi ödeme planı

Kredi Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Aylık Ödeme KSF Ticari Kredi 1.000.000 TL 9 Ay %0 111.111,11 TL KSF Ticari Kredi 800.000 TL 12 Ay %0 66.666,67 TL

PEŞİN ALIMLARDA İNDİRİM

Peşin ödeme yapmak isteyen kullanıcılar için Ducato Van & Kamyonet modellerinde 100.000 TL, Ducato Minibüs modellerinde ise 150.000 TL ekstra indirim sunuluyor. Bu indirim, kredi kampanyası ile birlikte kullanılamıyor.

KREDİ TAHSİS KOŞULLARI

Kredi kullanımında bir defaya mahsus kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti talep edilmektedir. 1.000.000 TL kredi için 11.500 TL kredi tahsis ücreti + 700 TL rehin tesis bedeli alınırken, 800.000 TL kredi için 9.200 TL tahsis ücreti + 700 TL rehin tesis bedeli uygulanmaktadır.

KAMPANYA TARİHLERİ

02 Aralık 2025 – 31 Aralık 2025

Sadece 2025 model Ducato modellerinde geçerli

Kredi, marka kasko veya Fiat Yol Arkadaşım Connect satın alan müşteriler için geçerlidir

Tüm kampanyalar stoklarla sınırlıdır

FİAT TİCARİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ

Güncel fiyatlar için: Fiat Professional fiyat listesi

Ducato Aralık kampanyası hangi tarihler arasında geçerli?

02–31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Ducato için %0 faizli kredi var mı?

Evet, 1.000.000 TL 9 ay ve 800.000 TL 12 ay %0 faizli kredi fırsatı sunulmaktadır.

Peşin alımlarda indirim uygulanıyor mu?

Evet, Ducato Van & Kamyonet modellerinde 100.000 TL, Ducato Minibüslerde 150.000 TL peşin indirim sağlanmaktadır.

Kredi ile peşin indirim birlikte kullanılabilir mi?

Hayır. Peşin indirim kredi kampanyasıyla aynı anda uygulanmaz.

Fiat Ducato Aralık 2025 sıfır araç kampanyası, ticari araç pazarında %0 faizli kredi ve yüksek peşin indirim avantajlarıyla öne çıkıyor. Aralık ayına özel fırsatları değerlendirmek ve işletme maliyetlerini optimize etmek isteyen kullanıcılar için güçlü bir satın alma alternatifi sunuluyor. Kampanya stoklarla sınırlı olduğundan bayilerle erkenden iletişime geçmek önem taşıyor.