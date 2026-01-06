Fiat E-Doblo Panorama 2026 Ocak Güncel Fiyat Listesi Yayınlandı!

Fiat’ın tamamen elektrikli modeli E-Doblo Panorama (M1) 2026 için Ocak ayına ait güncel fiyat listesi belli oldu. Hem şehir içi aile kullanımı hem de konforlu yolculuklar için tercih edilen elektrikli Fiat E-Doblo, yeni fiyatları ve donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. Peki Fiat E-Doblo 2026 Ocak fiyatları ne kadar? Hangi donanım kaç TL? İşte resmi tabloda yer alan güncel rakamlar…

FİAT E-DOBLO PANORAMA 2026 MODELLER VE FİYATLARI

E-Doblo Panorama 2026 model yılında 100 kW (136 Hp) / 50kWh elektrikli motor ile satışa sunuluyor. Her iki versiyonda da otomatik şanzıman ve elektrikli güç ünitesi standart olarak geliyor. Aşağıda tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları ve nakit indirimli fiyatlar yer almaktadır.

Model Yakıt Tipi Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Liste Fiyatı Premio Plus 100kW (136 Hp) / 50kWh Elektrik Otomatik 2.233.900 TL 2.233.900 TL Maxi Premio 100kW (136 Hp) / 50kWh Elektrik Otomatik 2.222.900 TL 2.222.900 TL

FİAT E-DOBLO 2026 OCAK OPSİYON FİYATLARI

Model için tercih edilebilecek opsiyon seçeneklerinden biri olan metalik renk, opsiyonel fiyat farkı ile birlikte sunulmaktadır.

Opsiyon Tavsiye Edilen Opsiyon Bedeli (ÖTV ve KDV Dahil) Premio Plus Maxi Premio Metalik Renk 12.000 TL O O

O: Opsiyonel, S: Standart, - : Mevcut Değil

FİAT E-DOBLO PANORAMA 2026 HAKKINDA

Elektrikli Fiat E-Doblo; sessiz sürüş deneyimi, düşük kullanım maliyeti ve çevreci teknolojisi ile dikkat çekiyor. Elektrikli yapısı sayesinde yakıt maliyetleri ciddi oranda düşerken, güçlü batarya yapısı ile günlük kullanım ve uzun yol ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kapasite sunuyor.

Fiat E-Doblo 2026 Ocak fiyatları sabit mi?

Fiyatlar 06.01.2026 – 02.02.2026 tarihleri arasında geçerlidir ve stok durumuna göre değişiklik gösterebilir.

E-Doblo hangi motorla satılıyor?

100 kW (136 Hp) gücünde elektrikli motor ve 50kWh batarya ile satıştadır.

Opsiyon ücretleri ne kadar?

Metalik renk opsiyon bedeli 12.000 TL’dir.

2026 Ocak itibarıyla açıklanan Fiat E-Doblo Panorama fiyat listesi, elektrikli aile aracı almak isteyenler için oldukça güncel ve dikkat çekici seviyede. Hem elektrikli oluşu, hem geniş iç hacmi hem de donanım seçenekleri ile 2026 yılında da E-Doblo, kullanıcıların radarında olmaya devam edecek gibi görünüyor.