Fiat Egea Ailesi Mayıs 2026 Kredi Kampanyası Açıklandı!

Fiat Egea Ailesi Mayıs 2026 kredi kampanyası otomobil almak isteyenlerin gündeminde yer almaya başladı. Fiat, sınırlı sayıda 2026 model Egea Ailesi araçlarında 200.000 TL kredi fırsatı sunduğunu duyurdu. 12 ay vadeli kredi seçenekleri ve farklı banka faiz oranlarıyla dikkat çeken kampanya, Mayıs 2026 döneminin en çok araştırılan otomobil kampanyaları arasında yer alıyor.

Fiat tarafından duyurulan yeni kampanya kapsamında, sınırlı sayıda Egea modeli avantajlı fiyatlara ek 200.000 TL kredi fırsatı ile satışa sunuluyor. Kampanya 05.05.2026 - 01.06.2026 tarihleri arasında 0 km 2026 model yılı Egea Ailesi araçlarında geçerli olacak.

Fiat Egea kredi kampanyasında Koç Stellantis Finansman (KSF), Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası üzerinden farklı faiz seçenekleri sunuluyor.

FİAT EGEA AİLESİ 200.000 TL KREDİ FIRSATI

Mayıs 2026 kampanyasında Egea Ailesi için 200.000 TL kredi desteği sağlanıyor. Kampanya kapsamında sunulan kredi seçenekleri 12 ay vade ile uygulanıyor.

Kredi Kuruluşu Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit KSF Bireysel Kredi 200.000 TL 12 Ay %2,99 21.170,95 TL Garanti BBVA Bankası 200.000 TL 12 Ay %2,99 21.170,95 TL Yapı ve Kredi Bankası 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL

FİAT EGEA KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Fiat Egea Ailesi Mayıs 2026 kredi kampanyası, 05 Mayıs 2026 ile 01 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya yalnızca 0 km 2026 model yılı Egea Ailesi araçlarında uygulanıyor.

Fiat tarafından yapılan açıklamaya göre kampanya stoklarla sınırlı olacak ve bölgelere göre değişiklik gösterebilecek.

KSF KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Koç Stellantis Finansman (KSF) tarafından sunulan kampanyada 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranı uygulanıyor. Kampanyada aylık ödeme tutarı 21.170,95 TL olarak açıklandı.

Bu kredi kampanyası, Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerli olacak.

Kredi tahsis ücreti: 1.150 TL

Rehin tesis ücreti: 403,56 TL

Aylık maliyet oranı: %4,00

Yıllık maliyet oranı: %60,13

GARANTİ BBVA FİAT EGEA KAMPANYASI

Garanti BBVA Bankası üzerinden sunulan kredi kampanyasında da 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranı uygulanıyor.

Garanti BBVA kampanyasında aylık ödeme tutarı 21.170,95 TL olarak duyuruldu.

Aylık maliyet oranı: %4,59

Yıllık maliyet oranı: %55,03

Kredi tahsis ücreti: 1.150 TL

Rehin tesis ücreti: 403,55 TL

Kampanya, Marka Kasko ve Garanti Emeklilik Kredi Ödeme Güvence Sigortası alan müşteriler için geçerli olacak.

YAPI KREDİ FİAT EGEA KAMPANYASI

Yapı ve Kredi Bankası kampanyasında 200.000 TL kredi için %1,99 faiz oranı uygulanıyor. Kampanya kapsamında 12 ay vadede aylık ödeme tutarı 19.600,28 TL olarak açıklandı.

Aylık maliyet oranı: %4,02

Yıllık maliyet oranı: %60,41

Kredi tahsis ücreti: 1.150 TL

Rehin tesis ücreti: 350,92 TL

Yapı Kredi kampanyası, Marka Kasko ve Kredili Hayat Sigortası alan müşteriler için geçerli olacak.

FİAT EGEA KAMPANYASINDA STOK UYARISI

Fiat Egea Mayıs 2026 kredi kampanyası stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor. Kampanya kapsamında kaç adet araç bulunduğu yetkili satıcılardan öğrenilebiliyor.

Fiat ve yetkili satıcılar, kampanya koşullarını değiştirme, kampanyayı durdurma veya bölgesel olarak farklılaştırma hakkını saklı tutuyor.

FİAT EGEA KAMPANYASI HANGİ SATIŞLARDA GEÇERLİ?

Fiat Egea kredi kampanyası yalnızca perakende satışlarda geçerli olacak. Filo, takas, ön sipariş veya özel satış anlaşmalarında kampanya uygulanmayabilir.

Kredi kullanımına ilişkin işlemler banka kredi değerlendirme sürecine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a tabi olarak yürütülüyor.

Fiat Egea Ailesi Mayıs 2026 kredi kampanyası, 200.000 TL kredi desteği ve farklı banka seçenekleriyle otomobil almak isteyenler için dikkat çeken fırsatlar sunuyor. 12 ay vadeli kampanyada özellikle Yapı Kredi’nin %1,99 faiz oranı öne çıkarken, KSF ve Garanti BBVA seçenekleri de Egea Ailesi modellerine ulaşımı kolaylaştırıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, stok durumu ve yetkili satıcı detaylarını Fiat showroom’larından öğrenmesi gerekiyor.