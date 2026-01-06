Fiat Egea Cross 2026 Ocak Sıfır Araç Güncel Fiyat Listesi: Tüm Modeller ve İndirimli Fırsat Fiyatları

Fiat, 2026 Ocak güncel otomobil fiyat listesini yayınladı ve en çok merak edilen modellerden biri olan Fiat Egea Cross 2026 model yılı fiyatları netleşti. Hem benzinli manuel seçenekleri hem de dizel otomatik güçlü motor seçenekleriyle dikkat çeken Egea Cross, sınırlı sayıda stok ve nakit indirimli fırsat fiyatları ile satışta. Bu haberde Fiat Egea Cross 2026 Ocak fiyatları, donanım seçenekleri, liste fiyatları ve indirimli satış rakamlarını eksiksiz ve güncel şekilde bulabilirsiniz.

FİAT EGEA CROSS 2026 MODEL YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Fiat Egea Cross, 2026 model yılında hem 1.4 Fire 95 HP benzinli manuel hem de 1.6 M.Jet 130 HP dizel otomatik seçeneği ile satışta. İşte tamamen güncel fiyat listesi:

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı Nakit İndirimli Fiyat (Stoklarla Sınırlı) 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Street Manuel Benzinli 1.319.900 TL 1.269.900 TL 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Urban Manuel Benzinli 1.379.900 TL 1.329.900 TL 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Lounge Manuel Benzinli 1.439.900 TL 1.389.900 TL 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Limited Manuel Benzinli 1.499.900 TL 1.449.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Street Otomatik Dizel 1.679.900 TL 1.629.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Urban Otomatik Dizel 1.719.900 TL 1.669.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Lounge Otomatik Dizel 1.789.900 TL 1.739.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Limited Otomatik Dizel 1.949.900 TL 1.899.900 TL

FİAT EGEA CROSS 2026 OPSİYON FİYATLARI

Egea Cross satın almak isteyenler için opsiyon seçenekleri de açıklandı:

Opsiyon %75 ÖTV’li Opsiyon Bedeli %80 ÖTV’li Opsiyon Bedeli Street Urban Lounge Limited Ücretli Renkler 10.290 TL 10.590 TL O O O O Konfor Paket (Kör nokta uyarı + ön park sensörü) 19.440 TL 20.000 TL - - O O

O: Opsiyonel | S: Standart | - : Mevcut değil

FİAT EGEA CROSS 2026 NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

SUV tarzı güçlü duruşu, yerden yüksek yapısı, geniş iç hacmi ve Türkiye yollarına uygun motor seçenekleri ile Fiat Egea Cross, yine iddialı bir giriş yaptı. Nakit indirimli fiyatlar ve sınırlı stok avantajı, 2026 yılında uygun fiyatlı SUV tarzı otomobil arayanlara güçlü bir alternatif sunuyor.

Fiat Egea Cross 2026 fiyat listesi güncel mi?

Evet, fiyatlar 06.01.2026 – 02.02.2026 tarihleri arasında geçerli güncel fiyatlardır.

İndirimli fiyatlar ne zamana kadar geçerli?

İndirimli fiyatlar stoklarla sınırlıdır ve sınırlı sayıda araç için geçerlidir.

Dizel otomatik Fiat Egea Cross fiyatı ne kadar?

İndirimli fiyatlarla 1.629.900 TL – 1.899.900 TL arasında değişmektedir.

Opsiyon paketleri zorunlu mu?

Hayır, opsiyon paketleri isteğe bağlıdır ve donanıma göre değişkenlik gösterir.

Fiat Egea Cross 2026 Ocak güncel fiyat listesi ile birlikte gelen indirim fırsatları, SUV tarzı bir araç almak isteyenler için önemli avantajlar sunuyor. Gerek yakıt ekonomisi gerek uygun fiyat dengesiyle Fiat Egea Cross, yine Türkiye pazarının en çok konuşulan modelleri arasında yerini aldı.