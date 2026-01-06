Fiat Egea Cross 2026 Ocak Sıfır Araç Güncel Fiyat Listesi: Tüm Modeller ve İndirimli Fırsat Fiyatları
Fiat Egea Cross 2026 Ocak fiyat listesinde hangi modeller, donanımlar ve indirimli fırsat fiyatları yer alıyor? Benzinli manuel ve dizel otomatik seçeneklerde güncel fiyatlar ne kadar? Fiat Egea Cross 2026 opsiyon paketleri, ek ücretler ve satın alma öncesinde mutlaka bilinmesi gereken detaylar neler? Tüm detaylar haberimizde.
Fiat, 2026 Ocak güncel otomobil fiyat listesini yayınladı ve en çok merak edilen modellerden biri olan Fiat Egea Cross 2026 model yılı fiyatları netleşti. Hem benzinli manuel seçenekleri hem de dizel otomatik güçlü motor seçenekleriyle dikkat çeken Egea Cross, sınırlı sayıda stok ve nakit indirimli fırsat fiyatları ile satışta. Bu haberde Fiat Egea Cross 2026 Ocak fiyatları, donanım seçenekleri, liste fiyatları ve indirimli satış rakamlarını eksiksiz ve güncel şekilde bulabilirsiniz.
FİAT EGEA CROSS 2026 MODEL YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Fiat Egea Cross, 2026 model yılında hem 1.4 Fire 95 HP benzinli manuel hem de 1.6 M.Jet 130 HP dizel otomatik seçeneği ile satışta. İşte tamamen güncel fiyat listesi:
|Motor
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı
|Nakit İndirimli Fiyat (Stoklarla Sınırlı)
|1.4 Fire 95 HP GSR Traction+
|Street
|Manuel
|Benzinli
|1.319.900 TL
|1.269.900 TL
|1.4 Fire 95 HP GSR Traction+
|Urban
|Manuel
|Benzinli
|1.379.900 TL
|1.329.900 TL
|1.4 Fire 95 HP GSR Traction+
|Lounge
|Manuel
|Benzinli
|1.439.900 TL
|1.389.900 TL
|1.4 Fire 95 HP GSR Traction+
|Limited
|Manuel
|Benzinli
|1.499.900 TL
|1.449.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction
|Street
|Otomatik
|Dizel
|1.679.900 TL
|1.629.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|1.719.900 TL
|1.669.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|1.789.900 TL
|1.739.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction
|Limited
|Otomatik
|Dizel
|1.949.900 TL
|1.899.900 TL
FİAT EGEA CROSS 2026 OPSİYON FİYATLARI
Egea Cross satın almak isteyenler için opsiyon seçenekleri de açıklandı:
|Opsiyon
|%75 ÖTV’li Opsiyon Bedeli
|%80 ÖTV’li Opsiyon Bedeli
|Street
|Urban
|Lounge
|Limited
|Ücretli Renkler
|10.290 TL
|10.590 TL
|O
|O
|O
|O
|Konfor Paket (Kör nokta uyarı + ön park sensörü)
|19.440 TL
|20.000 TL
|-
|-
|O
|O
O: Opsiyonel | S: Standart | - : Mevcut değil
FİAT EGEA CROSS 2026 NEDEN TERCİH EDİLİYOR?
SUV tarzı güçlü duruşu, yerden yüksek yapısı, geniş iç hacmi ve Türkiye yollarına uygun motor seçenekleri ile Fiat Egea Cross, yine iddialı bir giriş yaptı. Nakit indirimli fiyatlar ve sınırlı stok avantajı, 2026 yılında uygun fiyatlı SUV tarzı otomobil arayanlara güçlü bir alternatif sunuyor.
Fiat Egea Cross 2026 fiyat listesi güncel mi?
Evet, fiyatlar 06.01.2026 – 02.02.2026 tarihleri arasında geçerli güncel fiyatlardır.
İndirimli fiyatlar ne zamana kadar geçerli?
İndirimli fiyatlar stoklarla sınırlıdır ve sınırlı sayıda araç için geçerlidir.
Dizel otomatik Fiat Egea Cross fiyatı ne kadar?
İndirimli fiyatlarla 1.629.900 TL – 1.899.900 TL arasında değişmektedir.
Opsiyon paketleri zorunlu mu?
Hayır, opsiyon paketleri isteğe bağlıdır ve donanıma göre değişkenlik gösterir.
Fiat Egea Cross 2026 Ocak güncel fiyat listesi ile birlikte gelen indirim fırsatları, SUV tarzı bir araç almak isteyenler için önemli avantajlar sunuyor. Gerek yakıt ekonomisi gerek uygun fiyat dengesiyle Fiat Egea Cross, yine Türkiye pazarının en çok konuşulan modelleri arasında yerini aldı.