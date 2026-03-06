Fiat Egea Dizel Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Türkiye otomobil pazarının en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea için Mart 2026 kampanyası duyuruldu. Fiat Egea dizel modelleri, 1.409.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken aynı zamanda avantajlı kredi kampanyası da dikkat çekiyor. Özellikle 1.6 motor seçeneğine sahip otomatik ve manuel Egea Sedan modelleri için hazırlanan kampanya, sıfır araç almak isteyen tüketiciler için önemli fırsatlar sunuyor.

Fiat tarafından açıklanan kampanya kapsamında sınırlı sayıdaki 0 km 2026 model yılı Egea Sedan araçlar için hem nakit indirim hem de uygun faizli kredi seçenekleri bulunuyor. Bu kampanya 03 Mart 2026 ile 02 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

FİAT EGEA DİZEL FİYATI MART 2026

Mart 2026 itibarıyla Fiat Egea dizel modeller için açıklanan başlangıç fiyatı 1.409.900 TL olarak duyuruldu. Bu fiyat, Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP modeli için tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim uygulanmış halidir.

Belirtilen fiyat yalnızca standart donanımı kapsamaktadır. Metalik renk seçenekleri ve ekstra donanımlar bu fiyatın dışında tutulmaktadır.

Egea Dizel Başlangıç Fiyatı

Model Başlangıç Fiyatı Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP 1.409.900 TL

FİAT EGEA KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Fiat Egea Mart 2026 kampanyasında araç alacak müşteriler için 200.000 TL kredi imkanı da sunuluyor. Kredi 12 ay vadeli olarak kullanılabiliyor ve kampanya kapsamında faiz oranı yüzde 1,99 olarak belirlenmiş durumda.

Bu kredi seçeneği Koç Stellantis Finansman, Garanti BBVA Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kullanılabiliyor. Tüm bankalarda kredi tutarı, faiz oranı ve aylık ödeme tutarı aynı şekilde belirlenmiş durumda.

Egea Kredi Kampanyası

Banka Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Koç Stellantis Finansman 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL Garanti BBVA 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL Yapı Kredi 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL

FİAT EGEA KAMPANYASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

Mart 2026 kampanyası yalnızca 0 km 2026 model yılı Egea ailesi araçları için geçerlidir. Özellikle Egea Sedan 1.6 motor seçeneğine sahip otomatik ve manuel araçlar bu kampanyadan yararlanabilmektedir.

Kampanya kapsamında sunulan kredi avantajı sınırlı sayıdaki araç için geçerli olup stoklarla sınırlıdır. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin Fiat showroomları üzerinden detaylı bilgi alması önerilmektedir.

KREDİ KAMPANYASINDA EK MASRAFLAR

Kredi kullanımı sırasında bazı ek masraflar bulunmaktadır. Kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti bir defaya mahsus olarak alınmaktadır.

1150 TL kredi tahsis ücreti

403 TL civarında rehin tesis ücreti

Bu ücretler yasal vergiler dahil olmak üzere kredi kullanımında müşterilerden talep edilmektedir.

FİAT EGEA MART 2026 KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Fiat tarafından açıklanan kampanya 03 Mart 2026 ile 02 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Ancak kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu belirtilmiştir.

Fiat ve finans kuruluşları kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

Fiat Egea dizel fiyatı ne kadar?

Mart 2026 itibarıyla Fiat Egea dizel modellerin başlangıç fiyatı 1.409.900 TL olarak açıklanmıştır.

Fiat Egea kredi kampanyası var mı?

Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faiz oranlı kredi seçeneği sunulmaktadır.

Egea aylık taksit ne kadar?

200.000 TL kredi için aylık taksit tutarı yaklaşık 19.600,28 TL olarak hesaplanmaktadır.

Fiat Egea kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 03 Mart 2026 ile 02 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanya tüm Egea modelleri için geçerli mi?

Kampanya özellikle 2026 model yılı Egea Sedan 1.6 motor seçenekli araçlar için geçerlidir.

Fiat Egea dizel Mart 2026 kampanyası, sıfır araç satın almak isteyenler için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. 1.409.900 TL’den başlayan fiyatlar ve yüzde 1,99 faiz oranlı kredi seçeneği, Egea modelini yeniden otomobil piyasasının en çok konuşulan modellerinden biri haline getirdi.

Sınırlı sayıda araç için geçerli olan kampanya nedeniyle Fiat showroomlarına başvuran müşterilerin erken hareket etmesi önem taşıyor.