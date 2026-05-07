Fiat Egea Dizel Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Fiat Egea Dizel Mayıs 2026 kampanyası otomobil piyasasında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Fiat, 1.6 motor seçenekli manuel ve otomatik Egea Sedan modellerinde avantajlı fiyat ve kredi fırsatı sunduğunu duyurdu. 1.499.900 TL’den başlayan fiyatlar ve 200.000 TL kredi desteğiyle açıklanan kampanya, sıfır dizel otomobil almak isteyenlerin gündemine yerleşti.

FİAT EGEA DİZEL KAMPANYASI BAŞLADI

Fiat tarafından açıklanan Mayıs 2026 kampanyasında, 1.6 motor seçenekli Egea Sedan modelleri avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya kapsamında manuel ve otomatik dizel araç seçenekleri bulunuyor.

Fiat Egea Dizel kampanyasında ayrıca 200.000 TL kredi desteği de sunuluyor. Kampanya, 05.05.2026 - 01.06.2026 tarihleri arasında sınırlı sayıda 0 km 2026 model yılı araçlar için geçerli olacak.

FİAT EGEA DİZEL FİYATI NE KADAR?

Kampanya kapsamında belirtilen 1.499.900 TL fiyat, Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP modelinde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim uygulanmış haliyle açıklandı.

Fiat tarafından paylaşılan bilgilere göre bu fiyat metalik renk ve ekstra donanımları kapsamıyor. Kampanya kapsamındaki indirim oranları ve indirim tutarları araç modeli ile donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor.

FİAT EGEA DİZEL 200.000 TL KREDİ FIRSATI

Mayıs 2026 döneminde açıklanan kampanyada Fiat Egea Dizel modeller için 200.000 TL kredi desteği sunuluyor. Kampanya kapsamında 12 ay vade seçeneği uygulanıyor.

Kredi Kuruluşu Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit KSF Bireysel Kredi 200.000 TL 12 Ay %2,99 21.170,95 TL Garanti BBVA Bankası 200.000 TL 12 Ay %2,99 21.170,95 TL Yapı ve Kredi Bankası 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL

FİAT EGEA DİZEL KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Fiat Egea Dizel Mayıs 2026 kredi kampanyası, 05 Mayıs 2026 ile 01 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya yalnızca 0 km 2026 model yılı Egea Sedan 1.6 motor seçenekli manuel ve otomatik araçlar için uygulanıyor.

Fiat tarafından yapılan açıklamaya göre kampanya sınırlı sayıda araç için geçerli olacak ve stok durumuna göre değişiklik gösterebilecek.

KSF FİAT EGEA DİZEL KAMPANYASI DETAYLARI

Koç Stellantis Finansman (KSF) tarafından sunulan kampanyada 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranı uygulanıyor.

Aylık ödeme tutarı: 21.170,95 TL

Aylık maliyet oranı: %4,00

Yıllık maliyet oranı: %60,13

Kredi tahsis ücreti: 1.150 TL

Rehin tesis ücreti: 403,56 TL

Kampanya, Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerli olacak.

GARANTİ BBVA FİAT EGEA DİZEL KAMPANYASI

Garanti BBVA Bankası tarafından sunulan kredi kampanyasında da 200.000 TL kredi desteği sağlanıyor. Kampanyada 12 ay vade ve %2,99 faiz oranı uygulanıyor.

Aylık ödeme tutarı: 21.170,95 TL

Aylık maliyet oranı: %4,59

Yıllık maliyet oranı: %55,03

Kredi tahsis ücreti: 1.150 TL

Rehin tesis ücreti: 403,55 TL

Garanti BBVA kampanyası, Marka Kasko ve Garanti Emeklilik Kredi Ödeme Güvence Sigortası alan müşteriler için geçerli olacak.

YAPI KREDİ FİAT EGEA DİZEL KAMPANYASI

Yapı ve Kredi Bankası tarafından sunulan kampanyada %1,99 faiz oranı dikkat çekiyor. 200.000 TL kredi için aylık ödeme tutarı 19.600,28 TL olarak açıklandı.

Aylık maliyet oranı: %4,02

Yıllık maliyet oranı: %60,41

Kredi tahsis ücreti: 1.150 TL

Rehin tesis ücreti: 350,92 TL

Bu kampanya Marka Kasko ve Kredili Hayat Sigortası alan müşteriler için geçerli olacak.

FİAT EGEA DİZEL KAMPANYASINDA STOK UYARISI

Fiat Egea Dizel Mayıs 2026 kampanyası stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor. Kampanya kapsamında araç adedi ve bölgesel durum bilgileri Fiat yetkili satıcılarından öğrenilebiliyor.

Fiat, kampanya şartlarını değiştirme veya kampanyayı tamamen sonlandırma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

FİAT EGEA DİZEL KAMPANYASINDA ÖNE ÇIKANLAR

SONUÇ

Fiat Egea Dizel Mayıs 2026 kredi kampanyası, sıfır dizel otomobil almak isteyenler için dikkat çeken fırsatlar sunuyor. 1.499.900 TL’den başlayan fiyatlar ve 200.000 TL kredi desteğiyle açıklanan kampanya, manuel ve otomatik Egea Sedan modellerini kapsıyor. Özellikle %1,99 faiz oranlı Yapı Kredi seçeneği öne çıkarken, kampanyanın stoklarla sınırlı olması nedeniyle detayların yetkili satıcılardan takip edilmesi önem taşıyor.

