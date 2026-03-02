Fiat Egea Dizel Sıfır Araç Mart 2026 Kampanyası Açıklandı!

Fiat Egea dizel sıfır araç kampanyası Mart 2026 dönemi için duyuruldu. 1.389.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Egea Sedan 1.6 motor seçenekleri, hem manuel hem otomatik versiyonlarıyla Fiat Showroom’larında yerini aldı. Kampanya kapsamında ayrıca 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı avantajı da sunuluyor.

“Fiat Egea dizel fiyatı ne kadar?”, “Egea 1.6 dizel kredi kampanyası var mı?” ve “Egea Mart 2026 kampanyası şartları neler?” gibi soruların yanıtları şöyle:

FİAT EGEA DİZEL FİYATI NE KADAR?

Fiat Egea dizel modeller 1.389.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Bu fiyat, Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP modelinde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim uygulanmış halidir. Metalik renk ve ekstra donanımlar bu fiyata dahil değildir.

Kampanya 03.02.2026 – 02.03.2026 tarihleri arasında 0 km 2026 yılı Egea Sedan 1.6 motor seçenekli manuel ve otomatik araçlar için sınırlı sayıda geçerlidir.

200.000 TL KREDİ – %1,99 FAİZ ORANI DETAYLARI

Banka / Finansman Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Koç Stellantis Finansman (KSF) 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL Garanti BBVA 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL Yapı Kredi 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL

Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi 12 ay vade ile sunulmaktadır. Aylık taksit tutarı 19.600,28 TL olarak hesaplanmaktadır.

KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN (KSF) KAMPANYA ŞARTLARI

KSF kampanyası 0 km 2026 model Egea Ailesi için geçerlidir. 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı sunulmaktadır. Aylık maliyet oranı %2,74, yıllık maliyet oranı ise %38,28 olarak belirtilmiştir.

Kredi kullanımında 1.150 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep edilmektedir. Kampanyadan yararlanılmaması durumunda %3,69 faiz oranı uygulanmaktadır.

GARANTİ BBVA KAMPANYA ŞARTLARI

Garanti BBVA kredi kampanyası 0 km 2025 model Egea modellerinde geçerlidir. 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı sunulmaktadır. Aylık maliyet oranı %2,90, yıllık maliyet oranı %34,75’tir.

Kredi tahsis ücreti 1.150 TL, rehin tesis ücreti ise 403,55 TL’dir. Kampanya dışında kredi kullanımında %3,19 faiz oranı uygulanmaktadır.

YAPI KREDİ KAMPANYA ŞARTLARI

Yapı Kredi kampanyası 0 km 2026 model Egea Sedan ve Egea Cross için geçerlidir. 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı sunulmaktadır. Aylık maliyet oranı %2,7119, yıllık maliyet oranı %37,8641 olarak açıklanmıştır.

Kredi tahsis ücreti 1.150 TL, rehin tesis ücreti 350,92 TL’dir. Kampanya dışında %2,99 faiz oranı uygulanmaktadır.

KAMPANYA GEÇERLİLİK TARİHİ VE STOK DURUMU

Fiat Egea dizel sıfır araç kampanyası 03.02.2026 – 02.03.2026 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve sınırlı sayıda araç için geçerlidir.

Fiat ve yetkili satıcılar kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Fiat Egea dizel fiyatı ne kadar?

Fiat Egea dizel modeller 1.389.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunulmaktadır.

Egea 1.6 dizel kredi kampanyası var mı?

Evet. 200.000 TL, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranlı kredi kampanyası bulunmaktadır.

Aylık taksit ne kadar?

200.000 TL kredi için aylık taksit 19.600,28 TL’dir.

Kampanya hangi tarihler arasında geçerli?

Kampanya 03.02.2026 – 02.03.2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanya tüm modeller için geçerli mi?

Kampanya 0 km 2026 model yılı Egea Sedan 1.6 motor manuel ve otomatik araçlar için sınırlı sayıda geçerlidir.

Fiat Egea dizel sıfır araç Mart 2026 kampanyası, 1.389.900 TL başlangıç fiyatı ve 200.000 TL %1,99 faizli kredi avantajı ile dikkat çekiyor. Sınırlı stok ve belirli tarih aralığında geçerli olan kampanya, hem manuel hem otomatik 1.6 motor seçenekleriyle avantajlı bir satın alma fırsatı sunuyor. Detaylı bilgi için en yakın Fiat Showroom’a başvurabilirsiniz.