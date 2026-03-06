Fiat Egea Modellerinde Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Türkiye otomobil pazarında en çok tercih edilen modellerden biri olan Fiat Egea için yeni kampanya duyuruldu. Mart 2026 itibarıyla başlatılan kampanya kapsamında Egea ailesi modellerinde 200.000 TL kredi fırsatı sunuluyor. Sınırlı sayıdaki araç için geçerli olan bu kampanya kapsamında 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranı ile kredi kullanmak mümkün hale geliyor.

Fiat tarafından yapılan açıklamaya göre kampanya 03 Mart 2026 ile 02 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya yalnızca 0 kilometre 2026 model yılı Egea ailesi araçları için uygulanacak ve stoklarla sınırlı olacak.

EGEA AİLESİ İÇİN 200.000 TL KREDİ KAMPANYASI

Mart 2026 kampanyası kapsamında Fiat Egea modelleri için avantajlı finansman seçenekleri sunuluyor. 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranı ile sunulan kredi paketi sayesinde sıfır araç sahibi olmak isteyen tüketiciler için önemli bir ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Kredi kampanyası Koç Stellantis Finansman, Garanti BBVA Bankası ve Yapı Kredi Bankası aracılığıyla kullanılabiliyor. Tüm bankalarda kredi tutarı ve aylık ödeme planı aynı şekilde uygulanıyor.

Kredi Kampanyası Ödeme Planı

Kredi Türü Kredi Tutarı Vade Aylık Faiz Aylık Taksit KSF Bireysel Kredi 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL Garanti BBVA Bireysel Kredi 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL Yapı Kredi Bireysel Kredi 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL

KAMPANYA HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

Fiat Egea Mart 2026 kampanyası, 0 kilometre 2026 model yılı Egea ailesi araçları için geçerli olacak şekilde hazırlanmıştır. Ancak kampanyanın sınırlı sayıda araç için geçerli olduğu ve stok durumunun yetkili satıcıya göre değişebileceği belirtilmiştir.

Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin en yakın Fiat showroomlarına başvurarak stok durumu hakkında bilgi alması önerilmektedir.

KAMPANYANIN GEÇERLİLİK TARİHİ

Fiat tarafından duyurulan kampanya 03 Mart 2026 ile 02 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya yalnızca perakende satışlar için uygulanmaktadır. Filo satışları, özel satış anlaşmaları, takas işlemleri veya ön siparişlerde kampanya koşulları farklılık gösterebilir.

KREDİ KAMPANYASINDA EK ÜCRETLER

Kredi kampanyasından yararlanan müşteriler için bazı ek ücretler bulunmaktadır. Kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti kredi kullanımı sırasında bir defaya mahsus olarak talep edilmektedir.

1.150 TL kredi tahsis ücreti

Yaklaşık 350 – 403 TL arası rehin tesis ücreti

Kredi kullanımı banka değerlendirme sürecine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine tabidir.

FİAT EGEA KAMPANYASINDA BANKA SEÇENEKLERİ

Kampanya kapsamında sunulan kredi seçenekleri üç farklı finans kuruluşu üzerinden kullanılabilmektedir.

Koç Stellantis Finansman

Garanti BBVA Bankası

Yapı Kredi Bankası

Her bankanın kredi kullanımında maliyet oranları ve sigorta şartları farklılık gösterebilmektedir.

Fiat Egea kampanyası nedir?

Mart 2026 kampanyası kapsamında Egea ailesi modellerinde 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranı ile finansman fırsatı sunulmaktadır.

Fiat Egea kredi kampanyası ne kadar?

Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi kullanılabilmektedir.

Egea kredi kampanyasında aylık ödeme ne kadar?

12 ay vadeli kredi için aylık taksit tutarı yaklaşık 19.600,28 TL olarak belirlenmiştir.

Fiat Egea kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 03 Mart 2026 ile 02 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanya tüm araçlar için geçerli mi?

Kampanya yalnızca 0 km 2026 model yılı Egea ailesi araçları için ve sınırlı sayıda araçta geçerlidir.

Fiat Egea modellerinde Mart 2026 kampanyası, sıfır araç almak isteyenler için dikkat çekici bir finansman seçeneği sunuyor. 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranı ile sunulan kampanya, özellikle uygun ödeme planı arayan tüketiciler için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Sınırlı sayıda araç için geçerli olan kampanyanın stoklarla sınırlı olması nedeniyle Fiat showroomları üzerinden detaylı bilgi alınması öneriliyor.