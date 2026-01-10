Fiat Egea Ocak 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Fiat, yeni yılın ilk büyük otomotiv kampanyalarından birini duyurdu. Fiat Egea Ocak 2026 sıfır araç kampanyası kapsamında, Egea Ailesi modelleri için avantajlı fiyatlara ek olarak 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Sınırlı sayıda araç için geçerli olan bu kampanya, özellikle bütçe dostu sedan ve crossover segmentinde araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.

FİAT EGEA AİLESİ 200.000 TL KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Fiat tarafından açıklanan kampanya, 0 km 2026 model yılı Fiat Egea Ailesi araçlar için geçerli. Kredi, Koç Stellantis Finansman (KSF) aracılığıyla kullandırılıyor.

Kredi ve Ödeme Bilgileri

Kredi Tutarı Vade Aylık Faiz Aylık Taksit 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL

Bu kredi seçeneği, %2,73 aylık maliyet oranı ve %38,13 yıllık maliyet oranı ile sunuluyor.

KAMPANYA TARİHLERİ VE STOK BİLGİSİ

Fiat Egea Ocak 2026 kampanyası, 06.01.2026 – 02.02.2026 tarihleri arasında geçerli. Kampanya stoklarla sınırlı olup, hangi yetkili satıcılarda ve kaç adet araç bulunduğu doğrudan Fiat showroom’larından öğrenilebiliyor.

KAMPANYA ŞARTLARI VE YASAL BİLGİLER

Kampanya yalnızca perakende satışlar için geçerlidir.

Filo, takas, ön sipariş ve özel anlaşmalarda geçerli olmayabilir.

Kredi kullanımına ilişkin işlemler banka değerlendirmesine tabidir.

1.150 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep edilir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir.

Fiat ve Koç Stellantis Finansman, kampanya koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

FİAT EGEA SEDAN VE CROSS OCAK 2026 FİYATLARI

Fiat Egea ailesinin güncel fiyat listelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Fiat Egea Cross Ocak 2026 fiyatları için:

Buraya tıklayınız

Fiat Egea Sedan Ocak 2026 fiyatları için:

Buraya tıklayınız

Fiat Egea Ocak 2026 kampanyasında kredi tutarı ne kadar?

Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranıyla sunulmaktadır.

Kampanya hangi Egea modelleri için geçerli?

Kampanya, 2026 model yılı Fiat Egea Ailesi araçlarında sınırlı sayıda geçerlidir.

Kampanya ne zamana kadar devam edecek?

Fiat Egea sıfır araç kampanyası 2 Şubat 2026 tarihine kadar geçerlidir.

Fiat Egea Ocak 2026 sıfır araç kampanyası, düşük faizli kredi seçeneği ve sınırlı stok avantajıyla yeni araç almayı planlayanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Detaylı ve bağlayıcı bilgi için Fiat yetkili satıcılarıyla iletişime geçilmesi önerilir.