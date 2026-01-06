Fiat Egea Sedan 2026 Ocak Güncel Fiyat Listesi Açıklandı!

Fiat, Ocak 2026 otomobil fiyat listesini açıkladı. Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea Sedan 2026 model yılı fiyatları merak ediliyordu. Sınırlı sayıda satışa sunulan Fiat Egea Sedan, hem liste fiyatı hem de nakit indirimli fırsat fiyatları ile dikkat çekiyor. Bu haberde, Fiat Egea 2026 Ocak fiyatları, donanım seçenekleri, motor seçenekleri ve indirimli satış rakamlarını eksiksiz ve güncel şekilde bulabilirsiniz.

FİAT EGEA SEDAN 2026 MODEL YILI – MOTOR, DONANIM VE GÜNCEL FİYATLARI

Fiat Egea Sedan Ocak 2026 fiyat listesi hem manuel hem otomatik şanzıman seçeneklerine sahip 1.6 M.Jet 130 HP Dizel motor ile satışa sunuluyor. İşte tüm donanımlar ve fiyatlar:

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı İndirimli Fiyat (Stoklarla Sınırlı) 1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy Manuel Dizel 1.509.900 TL 1.369.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP GSR Urban Manuel Dizel 1.569.900 TL 1.429.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP GSR Lounge Manuel Dizel 1.629.900 TL 1.489.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Easy Otomatik Dizel 1.699.900 TL 1.599.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Urban Otomatik Dizel 1.739.900 TL 1.639.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Lounge Otomatik Dizel 1.789.900 TL 1.699.900 TL

FİAT EGEA SEDAN 2026 OPSİYON FİYATLARI

Fiat Egea Sedan satın almak isteyenler için opsiyon fiyatları da açıklandı:

Opsiyon %75 ÖTV’li Fiyat %80 ÖTV’li Fiyat Easy Urban Lounge Plus Paket 57.650 TL 59.290 TL O - - Ücretli Renkler 10.290 TL 10.590 TL O O O Konfor Paket (Kör nokta uyarı + ön park sensörü) 19.440 TL 20.000 TL - O O

FİAT EGEA SEDAN NEDEN BU KADAR TERCİH EDİLİYOR?

Fiat Egea Sedan, uygun fiyatı, düşük yakıt tüketimi, güçlü dizel motoru ve hem manuel hem otomatik seçenek sunmasıyla Türkiye pazarında yine iddialı. Sınırlı sayıda stok avantajı ve nakit indirimli fiyat fırsatları da otomobil almak isteyenler için önemli avantaj sağlıyor.

Fiat Egea 2026 fiyat listesi güncel mi?

Evet, Fiat Egea Sedan Ocak 2026 resmi fiyat listesine dayanmaktadır.

Fiat Egea Sedan indirimli fiyatları ne zamana kadar geçerli?

İndirimli fiyatlar stoklarla sınırlıdır.

Otomatik Egea Sedan fiyatı ne kadar?

Otomatik versiyonlar 1.599.900 TL ile 1.699.900 TL indirimli fiyat aralığında sunulmaktadır.

Fiat Egea Sedan satın almak mantıklı mı?

Türkiye koşullarında uygun fiyat, düşük yakıt tüketimi ve yedek parça avantajları nedeniyle Fiat Egea Sedan hâlâ en mantıklı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Fiat Egea Sedan 2026 Ocak fiyat listesi ile birlikte sunulan indirimli fırsatlar, otomobil almak isteyenler için önemli avantaj sağlıyor. Stoklarla sınırlı kampanya döneminde, doğru donanım ve fiyat seçeneğini değerlendirerek Fiat showroomlarına başvurmakta fayda var.