Fiat Egea Şubat 2026 Dizel Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Fiat, Şubat ayına güçlü bir kampanya ile girdi. Özellikle dizel otomobil arayışında olan kullanıcıların yakından takip ettiği “Fiat Egea dizel sıfır araç kampanyası” detayları netleşti. Fiat Egea dizel modelleri, 1.389.900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlarda yerini aldı.

“Fiat Egea Şubat 2026 kampanyası”, “Fiat Egea dizel fiyatları” ve “Fiat Egea sıfır araç kredi kampanyası” aramaları son günlerde hızla artarken, kampanya hem fiyat hem de finansman avantajı sunuyor.

FİAT EGEA DİZEL MODELLERDE BAŞLANGIÇ FİYATI

Kampanya kapsamında Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP dizel motor seçeneğine sahip manuel ve otomatik modeller, avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu.

Fiat tarafından açıklanan bilgilere göre dizel Egea modellerinde başlangıç fiyatı 1.389.900 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP modelinin tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden uygulanan nakit indirim sonrası geçerli tutarı ifade ediyor.

FİAT EGEA ŞUBAT 2026 KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Fiat Egea dizel araç almayı planlayanlar için yalnızca fiyat değil, kredi koşulları da dikkat çekiyor. Şubat 2026 kampanyası kapsamında sunulan finansman seçeneği şu şekilde açıklandı:

Ödeme Şekli Kredi Tutarı Vade Aylık Faiz Oranı Aylık Taksit Eşit Ödemeli 200.000 TL 12 Ay %1,99 19.600,28 TL

Bu kredi seçeneği, 03.02.2026 – 02.03.2026 tarihleri arasında 0 km 2026 model yılı Fiat Egea Sedan 1.6 motor seçenekleri için sınırlı sayıda geçerli olacak.

FİAT EGEA ŞUBAT 2026 FİYAT LİSTESİ

KAMPANYA KAPSAMI VE FİYATIN GEÇERLİLİĞİ

Açıklanan 1.389.900 TL fiyat, Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP modelinde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim uygulanmış halidir.

Belirtilen fiyat metalik renk ve ekstra donanımları kapsamıyor. İndirim oranları ve indirim tutarları, araç modeli ve donanım seviyesine göre değişkenlik gösterebiliyor.

KREDİ KAMPANYASI ŞARTLARI

Kredi kampanyası, Koç Stellantis Finansman aracılığıyla sunuluyor. 200.000 TL tutarındaki kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı ile kullanılabiliyor.

Bu finansman avantajından yararlanabilmek için Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası ya da Kredili Hayat Sigortası satın alınması gerekiyor.

Kredi kullanımı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere 1.150 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Yasal vergiler, tahsis ücreti ve rehin bedelleri müşterinin hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebiliyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMADIĞINDA FAİZ ORANI

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda, 03.02.2026 – 02.03.2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,69 faiz oranı uygulanıyor.

KAMPANYA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARILAR

Fiat Egea Şubat 2026 dizel sıfır araç kampanyası stoklarla sınırlıdır. Fiat ve Koç Stellantis Finansman, kampanya koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme veya kampanyayı tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Kampanyaya ilişkin nihai onay, Fiat ve Koç Stellantis Finansman tarafından verilmektedir. Detaylı bilgi almak isteyen kullanıcıların en yakın Fiat showroomlarına başvurması önerilmektedir.

Fiat Egea dizel Şubat 2026 kampanyası nedir?

Fiat Egea dizel modelleri için 1.389.900 TL’den başlayan fiyatlar ve 200.000 TL’ye kadar kredi desteği sunulan kampanyadır.

Fiat Egea dizel kredi kampanyasında faiz oranı kaç?

Kampanya kapsamında kredi faiz oranı %1,99 olarak uygulanmaktadır.

Fiat Egea Şubat 2026 kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 03 Şubat 2026 – 02 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Fiat Egea Şubat 2026 dizel sıfır araç kampanyası, hem uygun başlangıç fiyatı hem de avantajlı kredi koşullarıyla dizel otomobil arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Stoklarla sınırlı olan bu kampanya, Şubat ayı otomobil pazarının en dikkat çeken tekliflerinden biri olarak öne çıkıyor.