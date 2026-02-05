Fiat Egea Şubat 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi (Güncel)

Şubat ayıyla birlikte otomobil piyasasında gözler yeniden Fiat Egea modellerine çevrildi. “Fiat Egea Şubat 2026 fiyat listesi”, “Fiat Egea sıfır araç fiyatları 2026” ve “Fiat Egea güncel fiyat listesi” aramaları hız kazanırken, Fiat tarafından paylaşılan yeni fiyatlar netleşti. Bu haberimizde Fiat Egea Sedan ve Fiat Egea Cross 2026 model yılına ait sıfır km fiyat listesi tüm detaylarıyla yer alıyor.

FİAT EGEA SEDAN 2026 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Fiat Egea Sedan, dizel motor seçenekleri ve farklı donanım seviyeleriyle Şubat 2026 döneminde de en çok tercih edilen modeller arasında bulunuyor. “Fiat Egea 2026 sıfır km fiyat” ve “Fiat Egea sedan fiyatları 2026” aramalarına yanıt olacak güncel tablo aşağıda yer alıyor.

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Fırsat Fiyatı 1.6 M.jet 130 HP GSR Easy Manuel Dizel 1.509.900 TL 1.389.900 TL 1.6 M.jet 130 HP GSR Urban Manuel Dizel 1.569.900 TL 1.459.900 TL 1.6 M.jet 130 HP GSR Lounge Manuel Dizel 1.629.900 TL 1.519.900 TL 1.6 M.jet 130 HP DCT GSR Easy Otomatik Dizel 1.679.900 TL 1.629.900 TL 1.6 M.jet 130 HP DCT GSR Urban Otomatik Dizel 1.729.900 TL 1.679.900 TL 1.6 M.jet 130 HP DCT GSR Lounge Otomatik Dizel 1.789.900 TL 1.739.900 TL

Fiat Egea Sedan Opsiyon Fiyatları

Opsiyon ÖTV’siz Bedel ÖTV’li Bedel Plus Paket 57.650 TL 59.290 TL Ücretli Renk 13.000 TL 13.370 TL Yedek Lastik 13.000 TL 13.370 TL Konfor Paket (C60) 19.500 TL 20.060 TL

FİAT EGEA CROSS 2026 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

“Fiat Egea Cross fiyat listesi”, “Fiat Egea hatchback fiyat listesi” ve “Fiat Egea bayii fiyatları Şubat 2026” aramaları yapan kullanıcılar için Egea Cross 2026 model yılı fiyatları da güncellendi.

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı Nakit İndirimli Fiyat 1.4 Fire 95 HP GSR Street Manuel Benzinli 1.419.900 TL 1.319.900 TL 1.4 Fire 95 HP GSR Urban Manuel Benzinli 1.429.900 TL 1.379.900 TL 1.4 Fire 95 HP GSR Lounge Manuel Benzinli 1.489.900 TL 1.439.900 TL 1.4 Fire 95 HP GSR Limited Manuel Benzinli 1.549.900 TL 1.499.900 TL 1.6 M.jet 130 HP DCT GSR Street Otomatik Dizel 1.719.900 TL 1.669.900 TL 1.6 M.jet 130 HP DCT GSR Urban Otomatik Dizel 1.759.900 TL 1.709.900 TL 1.6 M.jet 130 HP DCT GSR Lounge Otomatik Dizel 1.879.900 TL 1.779.900 TL 1.6 M.jet 130 HP DCT GSR Limited Otomatik Dizel 1.989.900 TL 1.939.900 TL

Fiat Egea Şubat 2026 fiyat listesi açıklandı mı?

Evet, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross 2026 model yılına ait Şubat ayı güncel fiyat listesi açıklandı.

Fiat Egea sıfır araç fiyatları 2026 yılında ne kadar?

Fiat Egea Sedan modelleri 1.389.900 TL’den başlarken, Egea Cross modelleri 1.319.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat Egea Şubat kampanyası var mı?

Şubat 2026 döneminde nakit alımlarda tavsiye edilen indirimli fırsat fiyatları uygulanıyor.

Fiat Egea Şubat 2026 sıfır araç fiyat listesi, hem sedan hem de cross segmentinde geniş seçenekler sunuyor. Güncel fiyatlar ve kampanyalar, Fiat Egea’nın 2026 yılında da en çok aranan modeller arasında kalacağını gösteriyor.