Fiat Egea Şubat 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi (Güncel)
Fiat Egea Şubat 2026 fiyat listesi açıklandı mı ve Fiat Egea sıfır araç fiyatları 2026 yılında ne kadar oldu? Fiat Egea sedan ve Egea Cross güncel fiyat listesi arasında hangi donanım daha avantajlı? Fiat Egea güncel fiyatları haberimizde.
Şubat ayıyla birlikte otomobil piyasasında gözler yeniden Fiat Egea modellerine çevrildi. “Fiat Egea Şubat 2026 fiyat listesi”, “Fiat Egea sıfır araç fiyatları 2026” ve “Fiat Egea güncel fiyat listesi” aramaları hız kazanırken, Fiat tarafından paylaşılan yeni fiyatlar netleşti. Bu haberimizde Fiat Egea Sedan ve Fiat Egea Cross 2026 model yılına ait sıfır km fiyat listesi tüm detaylarıyla yer alıyor.
FİAT EGEA SEDAN 2026 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ
Fiat Egea Sedan, dizel motor seçenekleri ve farklı donanım seviyeleriyle Şubat 2026 döneminde de en çok tercih edilen modeller arasında bulunuyor. “Fiat Egea 2026 sıfır km fiyat” ve “Fiat Egea sedan fiyatları 2026” aramalarına yanıt olacak güncel tablo aşağıda yer alıyor.
|Motor
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Fırsat Fiyatı
|1.6 M.jet 130 HP GSR
|Easy
|Manuel
|Dizel
|1.509.900 TL
|1.389.900 TL
|1.6 M.jet 130 HP GSR
|Urban
|Manuel
|Dizel
|1.569.900 TL
|1.459.900 TL
|1.6 M.jet 130 HP GSR
|Lounge
|Manuel
|Dizel
|1.629.900 TL
|1.519.900 TL
|1.6 M.jet 130 HP DCT GSR
|Easy
|Otomatik
|Dizel
|1.679.900 TL
|1.629.900 TL
|1.6 M.jet 130 HP DCT GSR
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|1.729.900 TL
|1.679.900 TL
|1.6 M.jet 130 HP DCT GSR
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|1.789.900 TL
|1.739.900 TL
Fiat Egea Sedan Opsiyon Fiyatları
|Opsiyon
|ÖTV’siz Bedel
|ÖTV’li Bedel
|Plus Paket
|57.650 TL
|59.290 TL
|Ücretli Renk
|13.000 TL
|13.370 TL
|Yedek Lastik
|13.000 TL
|13.370 TL
|Konfor Paket (C60)
|19.500 TL
|20.060 TL
FİAT EGEA CROSS 2026 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ
“Fiat Egea Cross fiyat listesi”, “Fiat Egea hatchback fiyat listesi” ve “Fiat Egea bayii fiyatları Şubat 2026” aramaları yapan kullanıcılar için Egea Cross 2026 model yılı fiyatları da güncellendi.
|Motor
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı
|Nakit İndirimli Fiyat
|1.4 Fire 95 HP GSR
|Street
|Manuel
|Benzinli
|1.419.900 TL
|1.319.900 TL
|1.4 Fire 95 HP GSR
|Urban
|Manuel
|Benzinli
|1.429.900 TL
|1.379.900 TL
|1.4 Fire 95 HP GSR
|Lounge
|Manuel
|Benzinli
|1.489.900 TL
|1.439.900 TL
|1.4 Fire 95 HP GSR
|Limited
|Manuel
|Benzinli
|1.549.900 TL
|1.499.900 TL
|1.6 M.jet 130 HP DCT GSR
|Street
|Otomatik
|Dizel
|1.719.900 TL
|1.669.900 TL
|1.6 M.jet 130 HP DCT GSR
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|1.759.900 TL
|1.709.900 TL
|1.6 M.jet 130 HP DCT GSR
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|1.879.900 TL
|1.779.900 TL
|1.6 M.jet 130 HP DCT GSR
|Limited
|Otomatik
|Dizel
|1.989.900 TL
|1.939.900 TL
Fiat Egea Şubat 2026 fiyat listesi açıklandı mı?
Evet, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross 2026 model yılına ait Şubat ayı güncel fiyat listesi açıklandı.
Fiat Egea sıfır araç fiyatları 2026 yılında ne kadar?
Fiat Egea Sedan modelleri 1.389.900 TL’den başlarken, Egea Cross modelleri 1.319.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Fiat Egea Şubat kampanyası var mı?
Şubat 2026 döneminde nakit alımlarda tavsiye edilen indirimli fırsat fiyatları uygulanıyor.
Fiat Egea Şubat 2026 sıfır araç fiyat listesi, hem sedan hem de cross segmentinde geniş seçenekler sunuyor. Güncel fiyatlar ve kampanyalar, Fiat Egea’nın 2026 yılında da en çok aranan modeller arasında kalacağını gösteriyor.