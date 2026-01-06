Fiat Grande Panda 2026 Ocak Kampanyası Açıklandı! İşte Güncel Fiyat ve Kredi Fırsatı

Fiat Grande Panda için beklenen Ocak 2026 kampanyası resmen duyuruldu. Yeni kampanyaya göre 1.499.900 TL başlangıç fiyatı ve 280.000 TL 12 ay %2,99 faizli kredi fırsatıyla tüketicilere önemli bir avantaj sunuluyor. Sınırlı sayıda araç için geçerli olan kampanya, Fiat showroomlarında otomobil almayı düşünenleri bekliyor.

GRANDE PANDA 2026 OCAK KAMPANYASI: FİYAT, KREDİ VE ÖDEME SEÇENEKLERİ

Kampanya kapsamında Fiat Grande Panda satın almak isteyenler hem avantajlı fiyat hem de düşük faizli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Fiat Grande Panda Başlangıç Fiyatı

Başlangıç Fiyatı: 1.499.900 TL

1.499.900 TL Model: 0 km 2025 model Fiat Grande Panda Elektrikli La Prima

0 km 2025 model Fiat Grande Panda Elektrikli La Prima Kampanya Tarihleri: 06.01.2026 – 02.02.2026

06.01.2026 – 02.02.2026 Kampanya Stoklarla Sınırlıdır

Fiat Grande Panda Kredi Fırsatı

Kredi imkânından yararlanmak isteyen kullanıcılar için açıklanan ödeme seçenekleri şöyle:

Ödeme Şekli Kredi Tutarı Vade Aylık Faiz Oranı Aylık Taksit KSF Bireysel Kredi 280.000 TL 12 Ay %2,99 29.639,32 TL

Kredi kullanımında kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti alınmaktadır. Ayrıntılar Fiat tarafından değerlendirme sonucu belirlenecektir.

KAMPANYA KOŞULLARI VE GEÇERLİLİK BİLGİLERİ

Kampanya yalnızca belirli yetkili satıcılar ve stoklarla sınırlıdır. Fiat ve Koç Stellantis Finansman kampanya koşullarını değiştirme, durdurma veya bölgesel olarak güncelleme hakkını saklı tutar.

Kampanya 0 km 2025 model Grande Panda Elektrikli araçlarda geçerlidir.

Kredi onayı banka değerlendirmesine tabidir.

Tüketicinin cayma hakkı bulunmaktadır.

GRANDE PANDA KAMPANYASINA NEREDEN ULAŞILIR?

Detaylı fiyat ve kampanya bilgilerine Fiat resmi fiyat listesi sayfasından ulaşabilirsiniz:

https://www.fiat.com.tr/fiyat-listesi

Fiat Grande Panda 2026 Ocak fiyatı ne kadar?

Kampanya kapsamında Grande Panda 1.499.900 TL başlangıç fiyatıyla satıştadır.

Fiat Grande Panda kredi fırsatı nedir?

280.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile aylık 29.639,32 TL ödeme seçeneği sunulmaktadır.

Kampanya ne zamana kadar geçerli?

06 Ocak 2026 – 02 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanya herkese açık mı?

Kampanya stoklarla sınırlıdır ve yetkili satıcı kapsamına bağlı olarak değişebilir.

Fiat Grande Panda Ocak 2026 kampanyası, avantajlı fiyat ve düşük faizli kredi seçeneğiyle yeni araç almayı düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor. Kampanyadan yararlanmak ve güncel araç fiyatlarını görmek için Fiat showroomlarına uğrayabilir veya resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.