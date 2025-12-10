Fiat Grande Panda Aralık 2025 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Fiat, Aralık 2025 dönemine özel Grande Panda kampanyasını duyurdu. 1.449.900 TL’den başlayan fiyatlara ek olarak sunulan 280.000 TL 12 ay %2,99 faiz fırsatı, elektrikli araç sahibi olmak isteyen kullanıcıların dikkatini çekiyor. Sınırlı sayıda araçla sunulan bu avantajın detayları merak edilirken, stok bilgisi ve kredi koşulları hakkında önemli bilgiler kampanya kapsamında paylaşılıyor.

GRANDE PANDA ARALIK 2025 KAMPANYASI: BAŞLANGIÇ FİYATI VE KREDİ SEÇENEKLERİ

Kampanya kapsamında 2025 model Grande Panda Elektrikli La Prima modeli 1.449.900 TL başlangıç fiyatıyla sunuluyor. Buna ek olarak tüketicilere 280.000 TL 12 ay %2,99 faiz oranı avantajı sağlanıyor.

Ürün Başlangıç Fiyatı Kredi Tutarı Vade Aylık Faiz Aylık Taksit Fiat Grande Panda Elektrikli La Prima – 0 km 1.449.900 TL 280.000 TL 12 Ay %2,99 29.639,32 TL

Kampanya 03.12.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyada maksimum kredi tutarı ve vade sınırı bulunmamakla birlikte, kredi şartlarına göre faiz oranında değişiklik görülebileceği belirtiliyor.

STOK DURUMU VE SATIŞ KOŞULLARI

Kampanya stoklarla sınırlı olacak şekilde sunuluyor. Bölgesel yetkili satıcıların stok durumuna göre araç bulunabilirliği farklılaşabilir. Ayrıca kampanya sadece perakende satış için geçerli olup özel satış türlerinde farklılık gösterebilir.

KREDİ KOŞULLARI

Kampanya kapsamında sunulan bireysel kredi Koç Stellantis Finansman tarafından sağlanıyor. Kredi kullanımında tüketiciden ek olarak kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti talep edilir. Kampanya alanında yapılan satışlarda Tüketici Kanunu uygulamaları geçerli olup, tüketicinin cayma hakkını kullanması hâlinde koşullar yeniden değerlendiriliyor.

%2,99 faizli kredi kampanyası yalnızca kampanya kapsamındaki Grande Panda modelleri için geçerlidir.

Fiat ve Koç Stellantis Finansman kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Kampanyadan yararlanılmadığı durumda uygulanacak faiz oranı farklılaşabilir.

FİAT BİNEK ARAÇ ARALIK 2025 FİYAT LİSTESİ

Rahatsızlık yaşamadan tüm binek araç fiyatlarını incelemek isteyen kullanıcılar Fiat’ın Aralık 2025 otomobil fiyat listesine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilir:

Fiat Aralık 2025 binek araç fiyat listesi (PDF)

Fiat Grande Panda Aralık kampanyası hangi tarihler arasında geçerli?

03.12.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Grande Panda kampanya fiyatı nedir?

Kampanya başlangıç fiyatı 1.449.900 TL’dir.

Hangi kredi imkânı sunuluyor?

280.000 TL 12 ay %2,99 faizle kredi kullanılabilir.

Faiz oranı sabit midir?

Temel oran %2,99 olmakla birlikte, kredi şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Kampanya tüm Fiat yetkili satıcılarında geçerli mi?

Kampanya stoklarla sınırlı olup, bölgesel yetkili satıcı stoklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kredi kampanyasında ek masraf var mı?

Kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti tüketiciden talep edilir.

Fiat Grande Panda Elektrikli La Prima modeli için sunulan Aralık 2025 kampanyası, hem başlangıç fiyatı hem de 12 ay %2,99 kredi imkânı ile dikkat çekiyor. Sınırlı stokla sunulan bu fırsat, elektrikli otomobil sahibi olmak isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor. Kampanya detayları ve stok bilgisi için en yakın Fiat Showroom’una başvurulması öneriliyor.