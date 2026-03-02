Fiat Grande Panda Elektrikli Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Fiat Grande Panda Elektrikli Mart 2026 sıfır araç kampanyası resmen duyuruldu. 1.524.900 TL başlangıç fiyatı ve 150.000 TL 12 ay %0 faizli kredi fırsatı ile sunulan kampanya, elektrikli araç almak isteyenler için dikkat çekici bir seçenek oluşturuyor. Sınırlı sayıda 0 km 2025 model Fiat Grande Panda Elektrikli için geçerli olan bu kampanya, 03.02.2026 – 02.03.2026 tarihleri arasında uygulanıyor.

“Fiat Grande Panda Elektrikli fiyatı ne kadar?”, “Grande Panda 0 faizli kredi var mı?” ve “Fiat Mart 2026 kampanyası detayları neler?” gibi soruların yanıtları bu içerikte yer alıyor.

FİAT GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ FİYATI NE KADAR?

Yeni Grande Panda Elektrikli, 1.524.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında müşterilere iki farklı avantaj seçeneği sunuluyor:

150.000 TL 12 ay %0 faizli kredi fırsatı

25.000 TL nakit indirim

Önemli not: Kredi kampanyası ile nakit indirim birlikte kullanılamaz.

150.000 TL %0 FAİZLİ KREDİ DETAYLARI

Banka Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Yapı ve Kredi Bankası 150.000 TL 12 Ay %0,00 12.500 TL Garanti BBVA 150.000 TL 12 Ay %0,00 12.500 TL

Kampanya kapsamında aylık taksit tutarı 12.500 TL olarak hesaplanmaktadır. Ancak kredi kullanımında kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti gibi ek masraflar bulunmaktadır.

GARANTİ BBVA KREDİ KAMPANYASI ŞARTLARI

Garanti BBVA kredi kampanyası, 0 km 2025 model Grande Panda Elektrikli için geçerlidir. 150.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %0 faiz oranı ile sunulmaktadır. Aylık maliyet oranı %0,13, yıllık maliyet oranı %1,58 olarak belirtilmiştir.

Kredi kullanımında 863 TL kredi tahsis ücreti ve 403,55 TL rehin tesis ücreti talep edilmektedir. Kampanyadan yararlanılmaması durumunda %3,19 faiz oranı uygulanmaktadır.

YAPI KREDİ KREDİ KAMPANYASI ŞARTLARI

Yapı Kredi kampanyası 0 km 2026 model Grande Panda Elektrikli için geçerlidir. 150.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı sunulmaktadır. Aylık maliyet oranı %0,1219, yıllık maliyet oranı %1,5141 olarak açıklanmıştır.

Kredi tahsis ücreti 862,50 TL, rehin tesis ücreti ise 350,92 TL’dir. Kampanya dışında kredi kullanımında %2,99 faiz oranı uygulanmaktadır.

KAMPANYA GEÇERLİLİK TARİHİ VE STOK DURUMU

Fiat Grande Panda Elektrikli kampanyası 03.02.2026 – 02.03.2026 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya yalnızca sınırlı sayıda 0 km araç için geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

Kampanya koşulları yetkili satıcılara ve bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Fiat ve yetkili satıcılar kampanya şartlarını değiştirme veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

Fiat Grande Panda Elektrikli fiyatı ne kadar?

Grande Panda Elektrikli 1.524.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunulmaktadır.

Grande Panda 0 faizli kredi var mı?

Evet. 150.000 TL, 12 ay vadeli %0 faizli kredi kampanyası bulunmaktadır.

Aylık taksit ne kadar?

150.000 TL kredi için aylık taksit tutarı 12.500 TL’dir.

Kredi ve nakit indirim birlikte kullanılabilir mi?

Hayır. Kredi kampanyası ile 25.000 TL nakit indirim birlikte kullanılamaz.

Kampanya hangi tarihler arasında geçerli?

Kampanya 03.02.2026 – 02.03.2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Fiat Grande Panda Elektrikli Mart 2026 sıfır araç kampanyası, 1.524.900 TL başlangıç fiyatı ve 150.000 TL %0 faizli kredi avantajı ile elektrikli araç segmentinde dikkat çekiyor. Sınırlı stok ve belirli tarih aralığında geçerli olan kampanya, avantajlı finansman seçeneği arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Detaylı bilgi için en yakın Fiat Showroom’larına başvurulabilir.