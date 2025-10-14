Fiat Grande Panda Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL? | Fiat Grande Panda Türkiye Satış Fiyatı ve Özellikleri

Fiat, ikonik Panda modelini elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle yeniden piyasaya sürüyor. “Grande Panda” adıyla satışa çıkan yeni model, retro tasarımını modern teknolojilerle birleştiriyor. Türkiye lansmanı kapsamında tanıtılan Fiat Grande Panda’nın Türkiye fiyatı açıklandı. Peki, Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden biri olan Fiat Grande Panda fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Fiat Grande Panda Türkiye satış fiyatı ve özellikleri!

FİAT GRANDE PANDA TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI

Fiat, 1980’lerin efsanevi Panda modelini yenileyerek “Fiat Grande Panda” ismiyle modern bir dokunuşla yeniden yollara çıkarıyor. Türkiye lansmanı yapılan araç için açıklanan lansmana özel fiyat 1 milyon 399 bin 900 TL oldu. Sadece La Prima paketiyle satışa sunulan elektrikli versiyon, bu fiyatla Türkiye pazarındaki en ucuz elektrikli otomobillerden biri konumuna geldi.

Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobil 1 milyon 375 bin TL fiyatıyla Citroen e-C3 olarak öne çıkıyor.

FİAT GRANDE PANDA ÖZELLİKLERİ

Yeni Fiat Grande Panda, 3,99 metre uzunluk, 1,76 metre genişlik ve 1,58 metre yükseklik ölçülerine sahip kompakt bir gövdeyle geliyor. Aracın dış tasarımında 3D “PANDA” kabartmaları, modern Fiat logosu, merceksi şerit baskılar ve PXL LED far tasarımı öne çıkıyor. Üst ızgaradan farlara uzanan piksel düzeni, 1980’lerin retro video oyunlarını ve Fiat’ın simgesel Lingotto binasını hatırlatıyor.

Grande Panda, Fiat’ın “No Grey” girişimi kapsamında gri renk seçeneği olmadan, yedi farklı canlı gövde rengiyle satışa sunulacak.

ELEKTRİKLİ VERSİYON: 320 KM MENZİL, 83 KW GÜÇ

Elektrikli Fiat Grande Panda, 44 kWh batarya ve 83 kW (113 HP) gücünde bir elektrik motoruyla donatılmış durumda. Model, 320 kilometre WLTP menzil sunuyor ve şehir içi kullanım için ideal bir performans vadediyor.

Araç, 0’dan 50 km/s hıza 4,2 saniyede, 0’dan 100 km/s hıza ise 11 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı 132 km/s. Entegre spiral şarj kablosu ve 7 kW AC şarj sistemiyle batarya yüzde 20’den yüzde 80’e 4 saat 20 dakikada dolabiliyor. 11 kW arka port ile bu süre 2 saat 50 dakikaya, DC hızlı şarj ile ise sadece 27 dakikaya düşüyor.

HİBRİT VERSİYON VE DONANIM SEÇENEKLERİ

Yakında Türkiye’ye gelecek olan hibrit versiyonda, 1.2 litrelik 3 silindirli turbo motor, 48 volt batarya ve 21 kW elektrik motoru yer alacak. 6 ileri çift kavramalı eDCT şanzımanla çalışan sistem, özellikle düşük hızlarda sessiz ve yumuşak bir sürüş deneyimi sunacak.

Hibrit modellerde POP, ICON ve La Prima donanım seçenekleri bulunacak. Giriş seviyesi POP’ta ADAS sürücü destek sistemleri, 10 inç dijital ekran, otomatik eDCT, elektrikli park freni ve akıllı telefon bağlantı istasyonu standart olarak yer alıyor.

Ayrıca NFC tabanlı Autolaunch sistemi, araca yerleştirilen telefonla otomatik olarak devreye giriyor ve dijital gösterge üzerinden uygulamalara hızlı erişim sağlıyor.