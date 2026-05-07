Fiat Grande Panda Hybrid Mayıs 2026 Kampanyası Açıklandı!

Fiat Grande Panda Hybrid Mayıs 2026 kampanyası, hibrit otomobil almak isteyenler için dikkat çeken fırsatlarla duyuruldu. Fiat, Grande Panda Hybrid modelini 1.669.900 TL’den başlayan fiyatlar ve 280.000 TL kredi desteğiyle satışa sundu. 12 ay vadeli yüzde 2,89 faizli kredi kampanyası, Mayıs 2026 döneminin en çok araştırılan otomobil kampanyaları arasında yer almaya başladı.

Fiat Grande Panda Hybrid kampanyası, 05.05.2026 - 01.06.2026 tarihleri arasında sınırlı sayıda 0 km 2025 model araçlar için geçerli olacak.

GRANDE PANDA HYBRİD FİYATI NE KADAR?

Fiat tarafından paylaşılan bilgilere göre Grande Panda Hybrid modeli 1.669.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

FİAT GRANDE PANDA HYBRİD 280.000 TL KREDİ KAMPANYASI

Mayıs 2026 döneminde açıklanan kampanya kapsamında Grande Panda Hybrid modeli için 280.000 TL kredi desteği sağlanıyor. Kampanyada 12 ay vade ve yüzde 2,89 faiz oranı uygulanıyor.

Banka Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Garanti BBVA Bankası 280.000 TL 12 Ay %2,89 29.415,47 TL Yapı ve Kredi Bankası 280.000 TL 12 Ay %2,89 29.415,47 TL

FİAT GRANDE PANDA HYBRİD KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

GARANTİ BBVA GRANDE PANDA HYBRİD KAMPANYASI

Garanti BBVA Bankası tarafından sunulan kredi kampanyasında 280.000 TL kredi desteği, 12 ay vade ve yüzde 2,89 faiz oranı uygulanıyor.

Aylık ödeme tutarı: 29.415,47 TL

Aylık maliyet oranı: %4,39

Yıllık maliyet oranı: %52,70

Kredi tahsis ücreti: 1.610 TL

Rehin tesis ücreti: 403,55 TL

Kampanya, Marka Kasko ve Garanti Emeklilik Kredi Ödeme Güvence Sigortası alan müşteriler için geçerli olacak.

YAPI KREDİ GRANDE PANDA HYBRİD KAMPANYASI

Yapı ve Kredi Bankası tarafından sunulan kampanyada da 280.000 TL kredi desteği ve yüzde 2,89 faiz oranı uygulanıyor.

Aylık ödeme tutarı: 29.415,47 TL

Aylık maliyet oranı: %3,88

Yıllık maliyet oranı: %57,85

Kredi tahsis ücreti: 1.610 TL

Rehin tesis ücreti: 350,92 TL

Yapı Kredi kampanyası, Marka Kasko ve Kredili Hayat Sigortası alan müşteriler için geçerli olacak.

GRANDE PANDA HYBRİD KAMPANYASINDA STOK UYARISI

Fiat Grande Panda Hybrid kampanyası stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor. Kampanya kapsamındaki araç adedi ve bölgesel stok durumu Fiat yetkili satıcılarından öğrenilebiliyor.

Fiat ve kampanyaya katılan yetkili satıcılar, kampanya koşullarını değiştirme, kampanyayı durdurma veya kampanyayı bölgesel olarak farklılaştırma hakkını saklı tutuyor.

FİAT GRANDE PANDA HYBRİD KAMPANYASI HANGİ SATIŞLARDA GEÇERLİ?

Fiat Grande Panda Hybrid kampanyası yalnızca perakende satışlar için geçerli olacak. Filo, takas, ön sipariş veya özel satış anlaşmalarında kampanya uygulanmayabilir.

Kredi kullanımına ilişkin işlemler banka kredi değerlendirme sürecine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a tabi olarak yürütülüyor.

FİAT GRANDE PANDA HYBRİD KAMPANYASINDA ÖNE ÇIKANLAR

