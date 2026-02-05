Fiat Grande Panda Hybrid Şubat 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Fiat, Şubat ayına güçlü bir kampanya ile girerek Grande Panda Hybrid modeli için dikkat çeken bir finansman desteğini duyurdu. 1.549.900 TL’den başlayan fiyatlar ve kredi avantajı, sıfır araç almak isteyen kullanıcıların ilgisini şimdiden üzerine çekmiş durumda.

FİAT GRANDE PANDA HYBRİD ŞUBAT 2026 KAMPANYASI DETAYLARI

Yeni kampanya kapsamında Fiat Grande Panda Hybrid, hem uygun başlangıç fiyatı hem de kredi seçeneği ile öne çıkıyor. Şubat ayı boyunca geçerli olan bu fırsat, sınırlı sayıdaki 0 km araçlar için uygulanıyor.

Başlangıç Fiyatı ve Kredi Avantajı

Fiat Grande Panda Hybrid modelleri, 1.549.900 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunulurken, araç alımını kolaylaştırmak adına 280.000 TL tutarında, 12 ay vadeli ve %2,89 faiz oranlı kredi imkânı da sağlanıyor.

Ödeme Şekli Kredi Tutarı Vade Aylık Faiz Aylık Taksit Garanti BBVA Bireysel Kredi 280.000 TL 12 Ay %2,89 29.415,47 TL

KAMPANYA TARİHLERİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Fiat Grande Panda Hybrid Şubat 2026 sıfır araç kampanyası, 03 Şubat 2026 – 02 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde planlandı. Bu tarihler arasında kampanyaya dahil araçlar stoklarla sınırlı olarak satışa sunuluyor.

STOK DURUMU VE SATIŞ KOŞULLARI

Kampanya, sınırlı sayıda Fiat Grande Panda Hybrid modeli için geçerli olup, stok durumu yetkili Fiat showroom’larına ve bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Kampanya kapsamında kaç adet araç bulunduğu bilgisi doğrudan yetkili satıcılardan öğrenilebiliyor.

KREDİ KAMPANYASI ŞARTLARI

Finansman desteği, Garanti BBVA Bankası aracılığıyla sunuluyor. 280.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,89 faiz oranı ile kullanılabiliyor. Aylık ödeme tutarı 29.415,47 TL olarak hesaplanırken, kredi kullanımında ek masraflar da bulunuyor.

Kredi kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 1.610 TL kredi tahsis ücreti ve 403,55 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Yıllık maliyet oranı %52,70 olarak belirtilirken, bu hesaplamaya sigorta bedelleri dahil edilmiyor.

FİAT ŞUBAT 2026 SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ (GÜNCEL)

KAMPANYA KULLANILMADIĞINDA GEÇERLİ FAİZ ORANI

Şubat 2026 kampanyasından yararlanılmaması durumunda, aynı tarihler arasında Garanti BBVA üzerinden yapılacak kredi kullanımında %3,19 faiz oranı uygulanıyor. Bu nedenle kampanya süresi içinde kredi avantajından yararlanmak daha cazip hale geliyor.

FİAT GRANDE PANDA HYBRİD KAMPANYASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kampanya yalnızca perakende satışlar için geçerli olup, filo alımları, takas işlemleri ve özel satış anlaşmaları kampanya kapsamı dışında kalabiliyor. Fiat ve yetkili satıcılar, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı sona erdirme hakkını saklı tutuyor.

Fiat Grande Panda Hybrid Şubat 2026 fiyatı ne kadar?

Fiat Grande Panda Hybrid modelleri Şubat 2026 kampanyası kapsamında 1.549.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat Grande Panda Hybrid kredi faizi kaç?

Kampanya kapsamında 280.000 TL kredi için 12 ay vadede %2,89 faiz oranı uygulanıyor.

Fiat Grande Panda Hybrid kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 03 Şubat 2026 tarihinde başladı ve 02 Mart 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Kampanya stoklarla mı sınırlı?

Evet, Fiat Grande Panda Hybrid Şubat 2026 kampanyası sınırlı sayıdaki araçlar için geçerlidir.

SONUÇ: FİAT GRANDE PANDA HYBRİD ŞUBAT 2026 FIRSATI KAÇIRILIR MI?

Fiat Grande Panda Hybrid için açıklanan Şubat 2026 sıfır araç kampanyası, yüksek araç fiyatlarının konuşulduğu bu dönemde önemli bir alternatif sunuyor. Uygun başlangıç fiyatı, kredi desteği ve sınırlı süre avantajı, sıfır araç almak isteyenler için bu kampanyayı öne çıkarıyor.