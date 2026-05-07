Fiat Grande Panda Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Fiat Grande Panda Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, elektrikli otomobil almak isteyenlerin dikkatini çeken yeni avantajlarla duyuruldu. Yeni Fiat Grande Panda Elektrikli, avantajlı fiyatlara ek olarak 9.000 TL tutarında şarj hediyesiyle Fiat showroom’larında satışa sunuluyor. Kampanya, sınırlı sayıda 0 km 2025 ve 2026 model Grande Panda Elektrikli araç için belirli tarihler arasında geçerli olacak.

Fiat, Mayıs 2026 döneminde Grande Panda Elektrikli modeli için dikkat çeken bir kampanya sundu. Kampanya kapsamında Yeni Fiat Grande Panda Elektrikli, avantajlı fiyatlara ek 9.000 TL tutarında şarj hediyesiyle alıcılarını bekliyor.

Sınırlı sayıda Grande Panda Elektrikli modeli, Garanti Bankası kredi kampanyası kullanımında 9.000 TL tutarında WAT Mobilite hediye şarj bakiyesi ile sunulmaktadır. Kampanyada maksimum kredi tutarı ve vade sınırı bulunmamakta; girilen kredi şartlarına göre faizler değişkenlik göstermektedir.

GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ 9.000 TL ŞARJ HEDİYESİ KAMPANYASI

Fiat Grande Panda Elektrikli kampanyasının en dikkat çeken avantajı, 9.000 TL tutarındaki WAT Mobilite şarj hediyesi oldu. Kampanya kapsamında tanımlanan şarj bakiyesi TL olarak verilecek ve kWh bazlı bir tanımlama yapılmayacak.

Tanımlanan 9.000 TL şarj bakiyesi tutarına KDV dahildir. Bu bakiye, Türkiye genelindeki tüm WAT Mobilite AC ve DC şarj istasyonlarında geçerli olacaktır.

FİAT GRANDE PANDA KAMPANYASI NE ZAMAN GEÇERLİ?

Fiat Grande Panda Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, 05.05.2026 - 01.06.2026 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya, sınırlı sayıda 0 km 2025 ve 2026 model Fiat Grande Panda Elektrikli araç için uygulanmaktadır.

Kampanya Başlığı Detay Model Fiat Grande Panda Elektrikli Model Yılı 2025 / 2026 Kampanya Avantajı 9.000 TL WAT Mobilite hediye şarj bakiyesi Geçerlilik Tarihi 05.05.2026 - 01.06.2026 Kampanya Türü Garanti Bankası kredi kampanyası kullanımında geçerli Stok Durumu Stoklarla sınırlı

KİMLER FİAT GRANDE PANDA ŞARJ HEDİYESİNDEN YARARLANABİLİR?

WAT Mobilite Gift Card kampanyasından sadece Garanti Bankası kredi kampanyası ile 2025 veya 2026 model Grande Panda Elektrikli araç satın alan müşteriler yararlanabilecektir.

Bu nedenle kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, Grande Panda Elektrikli satın alımında Garanti Bankası kredi kampanyası koşullarını değerlendirmesi gerekmektedir.

9.000 TL ŞARJ BAKİYESİ NERELERDE KULLANILABİLİR?

Kampanya kapsamında tanımlanan şarj bakiyesi, Türkiye genelindeki tüm WAT Mobilite AC ve DC şarj istasyonlarında geçerlidir. Farklı markalara ait şarj istasyonlarında kullanılamaz.

Şarj bakiyeleri 1 yıl süre ile geçerli olacaktır. Tanımlanan bakiyeler devredilemez, satılamaz ve nakde çevrilemez.

FİAT GRANDE PANDA KAMPANYASI STOKLARLA SINIRLI

Fiat Grande Panda Elektrikli Mayıs 2026 kampanyası stoklarla sınırlıdır. Kampanya kapsamında kaç adet araç bulunduğu, yetkili satıcılardan öğrenilebilir.

Stok durumu belirli Fiat yetkili satıcıları veya bölge kapsamına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle kampanya detayları için en yakın Fiat showroom’larıyla iletişime geçilmesi önerilir.

KAMPANYA HANGİ SATIŞLARDA GEÇERLİ?

Fiat Grande Panda Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası yalnızca perakende satışlar için geçerlidir. Filo, takas, ön sipariş veya özel satış anlaşmalarında kampanya geçerli olmayabilir.

Fiat ve kampanyaya katılan yetkili satıcılar, kampanya koşullarını değiştirme, kampanyayı durdurma veya kampanyayı bölgesel olarak farklılaştırma hakkını saklı tutar.

KREDİ KOŞULLARI VE ŞARJ HEDİYESİ DETAYLARI

Kredi kullanımına ilişkin işlemler, banka kredi değerlendirme sürecine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a tabidir. Tüketici kredi kullanımından cayma hakkını kullandığı takdirde, kampanya koşulları yeniden değerlendirilecektir.

Garanti BBVA Bankası, WAT Mobilite ve Fiat; kredi koşullarında, faiz oranlarında ve kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

FİAT GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ KAMPANYASINDA ÖNE ÇIKANLAR

Yeni Fiat Grande Panda Elektrikli için 9.000 TL şarj hediyesi sunuluyor.

Kampanya 05.05.2026 - 01.06.2026 tarihleri arasında geçerli.

Kampanya 0 km 2025 ve 2026 model Grande Panda Elektrikli araçları kapsıyor.

Şarj hediyesi yalnızca Garanti Bankası kredi kampanyası ile araç satın alanlar için geçerli.

9.000 TL WAT Mobilite şarj bakiyesi 1 yıl boyunca kullanılabiliyor.

Bakiye Türkiye genelindeki WAT Mobilite AC ve DC şarj istasyonlarında geçerli.

Kampanya stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor.

Fiat Grande Panda Mayıs 2026 kampanyası nedir?

Fiat Grande Panda Mayıs 2026 kampanyası, 0 km 2025 ve 2026 model Grande Panda Elektrikli araçlarda 9.000 TL tutarında WAT Mobilite hediye şarj bakiyesi sunan kampanyadır.

Fiat Grande Panda Elektrikli şarj hediyesi ne kadar?

Kampanya kapsamında Fiat Grande Panda Elektrikli için 9.000 TL tutarında şarj hediyesi verilmektedir.

Grande Panda Elektrikli kampanyası hangi tarihlerde geçerli?

Kampanya 05.05.2026 - 01.06.2026 tarihleri arasında geçerlidir.

9.000 TL şarj bakiyesi nerede kullanılabilir?

9.000 TL şarj bakiyesi Türkiye genelindeki tüm WAT Mobilite AC ve DC şarj istasyonlarında kullanılabilir.

Şarj bakiyesi başka şarj istasyonlarında geçerli mi?

Hayır. Kampanya kapsamında tanımlanan şarj bakiyesi farklı markalara ait şarj istasyonlarında kullanılamaz.

Grande Panda Elektrikli şarj hediyesinden kimler yararlanabilir?

WAT Mobilite Gift Card kampanyasından sadece Garanti Bankası kredi kampanyası ile 2025 veya 2026 model Grande Panda Elektrikli araç satın alan müşteriler yararlanabilir.

Şarj bakiyesi nakde çevrilebilir mi?

Hayır. Tanımlanan şarj bakiyeleri devredilemez, satılamaz ve nakde çevrilemez.

Fiat Grande Panda kampanyası stoklarla sınırlı mı?

Evet. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve yetkili satıcı veya bölge kapsamına göre değişiklik gösterebilir.

Fiat Grande Panda Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, elektrikli otomobil almak isteyenler için 9.000 TL şarj hediyesiyle dikkat çekiyor. 05.05.2026 - 01.06.2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, sınırlı sayıda 0 km 2025 ve 2026 model Grande Panda Elektrikli araç için sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Garanti Bankası kredi kampanyası ve yetkili satıcı stok durumunu kontrol ederek Fiat showroom’larından detaylı bilgi alması gerekiyor.