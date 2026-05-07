Fiat Mayıs 2026 Sıfır Araç Güncel Fiyat Listesi (Tüm Modeller)

Fiat Mayıs 2026 sıfır araç fiyat listesi, yeni otomobil almak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Egea Cross, Grande Panda, Topolino, 600 ve 500e modellerinin güncel anahtar teslim fiyatları merak ediliyor. Fiat Mayıs 2026 güncel fiyat listesi, tüm modeller ve kampanyalı fiyat seçenekleriyle haberimizde.

FİAT MAYIS 2026 GÜNCEL SIFIR ARAÇ FİYATLARI

Fiat’ın Mayıs 2026 fiyat listesinde elektrikli, hibrit ve dizel seçenekler öne çıkıyor. Listede Egea Cross 2026, Grande Panda Elektrikli 2026, Topolino 2026, Grande Panda Elektrikli 2025, Grande Panda Hibrit 2025, Fiat 600 2025 ve Fiat 500e 2025 modelleri yer alıyor.

FİAT EGEA CROSS 2026 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Anahtar Teslim Fiyatı Nakit Kampanyalı Fiyat Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ Street 1.6 Otomatik Otomatik Dizel 1.779.900 TL - Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ Urban 1.6 Otomatik Otomatik Dizel 1.879.900 TL 1.779.900 TL Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ Lounge 1.6 Otomatik Otomatik Dizel 1.938.900 TL 1.888.900 TL Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ Limited 1.6 Otomatik Otomatik Dizel 2.069.900 TL 2.019.900 TL

Egea Cross 2026 Opsiyon Fiyatları

Metalik renkler: %75 ÖTV’li 13.000 TL, %80 ÖTV’li 13.370 TL

Konfor paket: %75 ÖTV’li 19.500 TL, %80 ÖTV’li 20.060 TL

Metalik renkler Lounge versiyona özel olarak opsiyonel sunuluyor.

FİAT GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ 2026 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Anahtar Teslim Fiyatı Nakit Kampanyalı Fiyat 83 Kw / 113 Hp La Prima 44 Kwh Otomatik Otomatik Elektrikli 1.584.900 TL 1.440.000 TL

Grande Panda Elektrikli 2026 Renk Opsiyonları

Buz Beyazı: Ücretsiz

Su Yeşili: 15.000 TL

Limon Sarı: 15.000 TL

Tutku Kırmızı: 15.000 TL

Luna Bronz: 15.000 TL

Göl Mavisi: 15.000 TL

Sonsuz Siyah: 15.000 TL

FİAT TOPOLİNO 2026 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Anahtar Teslim Fiyatı Nakit Kampanyalı Fiyat 6 Kw / 8 Hp Topolino 5.4 Kwh Otomatik Otomatik Elektrikli 684.900 TL 594.900 TL 6 Kw / 8 Hp Topolino Plus 5.4 Kwh Otomatik Otomatik Elektrikli 709.900 TL 619.900 TL

FİAT GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ 2025 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Anahtar Teslim Fiyatı Nakit Kampanyalı Fiyat 83 Kw / 113 Hp La Prima 44 Kwh Otomatik Otomatik Elektrikli 1.539.900 TL 1.390.000 TL

FİAT GRANDE PANDA HİBRİT 2025 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Anahtar Teslim Fiyatı Mhev 110hp Edct Icon 1.2 Otomatik Otomatik Hibrit 1.669.900 TL Mhev 110hp Edct La Prima 1.2 Otomatik Otomatik Hibrit 1.789.900 TL

Grande Panda Hibrit 2025 Renk Opsiyonları

Su Yeşili: 21.000 TL

Limon Sarı: 21.000 TL

Tutku Kırmızı: 21.000 TL

Luna Bronz: 21.000 TL

Göl Mavisi: 21.000 TL

Sonsuz Siyah: 21.000 TL

Buz Beyazı: Ücretsiz

FİAT 600 2025 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Anahtar Teslim Fiyatı Nakit Kampanyalı Fiyat 115 Kw / 156 Hp La Prima 54 Kwh Otomatik Otomatik Elektrikli 1.969.900 TL 1.834.900 TL

Fiat 600 2025 Renk Opsiyonları

Buz Beyazı: Ücretsiz

Sonsuz Siyah: 11.360 TL

Mercan Kırmızısı: 11.360 TL

Güneş Turuncusu: 17.050 TL

Kum Beji: 17.050 TL

Okyanus Yeşili: 17.050 TL

Bulut Mavi: 17.050 TL

FİAT 500E 2025 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Anahtar Teslim Fiyatı 87 Kw / 118 Hp La Prima Cabrio 42 Kwh Otomatik Otomatik Elektrikli 2.149.900 TL

FİAT MAYIS 2026 EN UYGUN SIFIR ARAÇ HANGİSİ?

Listedeki en düşük anahtar teslim fiyat Topolino 5.4 Kwh Otomatik modelinde görülüyor. Bu modelin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 684.900 TL, nakit kampanyalı anahtar teslim fiyatı ise 594.900 TL olarak listede yer alıyor.

FİAT MAYIS 2026 ELEKTRİKLİ MODELLER

Fiat Mayıs 2026 sıfır araç fiyat listesinde elektrikli modeller geniş yer tutuyor. Grande Panda Elektrikli, Topolino, Fiat 600 ve Fiat 500e seçenekleri elektrikli otomobil arayanlar için listede öne çıkan modeller arasında bulunuyor.

FİAT MAYIS 2026 DİZEL VE HİBRİT MODELLER

Dizel tarafta Egea Cross 2026 model yılı, otomatik şanzımanlı seçeneklerle listede yer alıyor. Hibrit tarafta ise Grande Panda Hibrit 2025 model yılı Icon ve La Prima donanımlarıyla sunuluyor.

Fiat Mayıs 2026 fiyat listesinde hangi modeller var?

Egea Cross 2026, Grande Panda Elektrikli 2026, Topolino 2026, Grande Panda Elektrikli 2025, Grande Panda Hibrit 2025, Fiat 600 2025 ve Fiat 500e 2025 modelleri haberimizde yer alıyor.

Fiat Egea Cross 2026 fiyatı ne kadar?

Fiat Egea Cross 2026 fiyatları 1.779.900 TL’den başlıyor ve Limited 1.6 Otomatik versiyonda 2.069.900 TL’ye kadar çıkıyor.

Fiat Topolino 2026 fiyatı ne kadar?

Fiat Topolino 2026 model yılı fiyatı 684.900 TL’den başlıyor. Topolino Plus 5.4 Kwh Otomatik versiyonun fiyatı ise 709.900 TL olarak listede yer alıyor.

Fiat Grande Panda Elektrikli 2026 fiyatı ne kadar?

Grande Panda Elektrikli 2026 La Prima 44 Kwh Otomatik modelinin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.584.900 TL, nakit kampanyalı fiyatı ise 1.440.000 TL.

Fiat 600 2025 fiyatı ne kadar?

Fiat 600 2025 La Prima 54 Kwh Otomatik modelinin anahtar teslim fiyatı 1.969.900 TL, nakit kampanyalı anahtar teslim fiyatı ise 1.834.900 TL.

Fiat 500e 2025 fiyatı ne kadar?

Fiat 500e 2025 La Prima Cabrio 42 Kwh Otomatik modelinin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 2.149.900 TL.

Fiat Mayıs 2026 sıfır araç güncel fiyat listesi, elektrikli ve hibrit modellerin öne çıktığı geniş bir tablo sunuyor. En ulaşılabilir seçenek Topolino olurken, Egea Cross dizel otomatik yapısıyla, Grande Panda ve 600 ise elektrikli seçenekleriyle dikkat çekiyor.