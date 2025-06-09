Fiat otomobil egzoz tamirinde alev alev yandı

Aksaray’da Fiat marka otomobil egzozuna kaynak yapıldığı esnada alev alarak yandı. Alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın Yeni Sanayi Sitesi k-16 Blokta bulunan bir egzoz tamircisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 06 TBT 94 plakalı Fiat marka otomobilinin egzozunda arıza olduğu gerekçesiyle sanayiye giden Muharrem Eroğlu (44) egzoz tamircisi Hacı G. (55) ile görüşerek egzozunu tamir ettirmek istedi. Kanala alınan araçta bir süre çalışma yapan usta daha sonra egzozu kaynatmak istedi. Kaynak yaptığı esnada otomobil bir anda alev aldı. Bunun üzerine otomobil yola doğru itilirken olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekipleri gelene kadar otomobil adeta alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil adeta hurdaya dönerek kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgi kameralara konuşan araç sahibi Muharrem Eroğlu, "Aracın egzozunu yapalım dedik. İçeri girdik kaynağı yaptı, galiba ters çevirdi. Sonra bana ‘Suyu ver’ dedi. Yanında hortumu verdim alevlenmeye başladı. Geriye arabayı zar zor çıkardık. Ondan sonra yandı gitti" dedi. Egzoz tamircisi Hacı G. ise "Egzoz kaynatıyorduk, benzin kaçağı mı vardı, sızıntımı vardı alev aldı. Egzozu da kaynatamadım" diye konuştu.