Fiat Professional Büyük Ticari Aralık Kampanyası Açıklandı

Ticari araç almak isteyenler için yılın en dikkat çeken fırsatlarından biri duyuruldu. Fiat Professional Büyük Aralık Kampanyası kapsamında, aralık ayına özel olarak birçok ticari araç modelinde 1 milyon liraya varan yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Kampanya, hem bireysel kullanıcıların hem de ticari işletmelerin yoğun ilgisini çekiyor.

FİAT PROFESSİONAL BÜYÜK ARALIK KAMPANYASI DETAYLARI

Fiat Professional tarafından yapılan açıklamaya göre kampanya, markanın farklı segmentlerdeki ticari araç modellerini kapsıyor. Sıfır faizli kredi imkanları, vade seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor.

Scudo Modellerinde Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Orta boy hafif ticari araç segmentinde yer alan yerli üretim Scudo Van ile 5+1 yolcu kapasitesine sahip Scudo Combi ve Combimix modelleri, 1 milyon liraya 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor.

Ulysse Modeli için 6 Ay Vadeli Kredi Seçeneği

Yerli üretim olan ve 8+1 kişilik taşıma kapasitesi ile öne çıkan Ulysse modeli, kampanya kapsamında 1 milyon liraya 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla tüketicilerle buluşuyor.

Ducato Van, Kamyonet ve Minibüs Modelleri Kampanyada

Fiat Professional’ın yüksek performans ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken Ducato ailesi de Büyük Aralık Kampanyası’na dahil edildi. Tek ve çift kabin seçeneklerine sahip Ducato Kamyonet ile 16+1 kişilik Ducato Minibüs modelleri, 1 milyon liraya 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla satın alınabiliyor.

Doblo Combi için Finansman Avantajı

Fonksiyonellik ve taşıma kapasitesiyle öne çıkan Doblo Combi modeli de kampanya kapsamında yer alıyor. Doblo Combi, aralık ayı boyunca 1 milyon liraya 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla sunuluyor.

FİAT PROFESSİONAL BÜYÜK ARALIK KAMPANYASI KAPSAMINDAKİ MODELLER

Model Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Scudo Van / Combi / Combimix 1.000.000 TL 9 Ay %0 Ulysse 1.000.000 TL 6 Ay %0 Ducato Van / Kamyonet / Minibüs 1.000.000 TL 9 Ay %0 Doblo Combi 1.000.000 TL 6 Ay %0

EK İNDİRİMLER VE BAYİ AVANTAJLARI

Fiat Professional Büyük Aralık Kampanyası yalnızca kredi fırsatlarıyla sınırlı kalmıyor. Kredi kampanyalarının yanı sıra peşin alım indirimleri ve ek avantajlar da Fiat Professional bayilerinde tüketicilere sunuluyor.

Resmi ve güncel kampanya bilgileri için https://www.fiat.com.tr/professional/home adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ticari araç fiyat listesi için ise buraya tıklayabilirsiniz.

Fiat Professional Büyük Aralık Kampanyası nedir?

Fiat Professional’ın aralık ayına özel olarak sunduğu, ticari araç modellerinde 1 milyon TL’ye varan yüzde 0 faizli kredi fırsatlarını içeren kampanyadır.

Hangi Fiat Professional modelleri kampanyaya dahil?

Scudo, Ulysse, Ducato Van, Ducato Kamyonet, Ducato Minibüs ve Doblo Combi modelleri kampanya kapsamında yer alıyor.

Sıfır faizli kredi vade seçenekleri neler?

Modellere göre 6 ay ve 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Kampanya nereden ve nasıl değerlendirilebilir?

Fiat Professional bayileri üzerinden kampanya detayları öğrenilebilir ve başvuru yapılabilir.

Fiat Professional Büyük Aralık Kampanyası, ticari araç almayı planlayanlar için yılın en avantajlı finansman fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor. Yüzde 0 faizli kredi seçenekleri, geniş model yelpazesi ve ek indirimlerle birlikte kampanya, aralık ayında ticari araç pazarında önemli bir hareketlilik yaratıyor.