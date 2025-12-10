Fiat Scudo Aralık 2025 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Fiat’ın ticari araç ailesinin gözde modellerinden Yeni Scudo için Aralık ayına özel sıfır araç kampanyası duyuruldu. Özellikle %0 faizli ticari kredi, 9 ay ile 12 ay arasında değişen vadeler ve 100.000 TL peşin alım indirimi sayesinde, yılın son ayında ticari araca geçmek isteyenler için güçlü finansman fırsatları sunuluyor. İşte kredi seçenekleri, ödeme planı ve Aralık ayı showroom avantajları hakkında tüm detaylar…

YENİ SCUDO 0 FAİZLİ KREDİ İLE 9 AY VADE SEÇENEĞİ

02–31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında Fiat Showroom’larında yer alan 0 km 2025 model Scudo modelleri için Koç Stellantis Finansman üzerinden özel kredi fırsatı sağlanıyor.

Ödeme planı seçenekleri

Kredi Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Aylık Ödeme KSF Ticari Kredi 1.000.000 TL 9 Ay %0 111.111,11 TL KSF Ticari Kredi 800.000 TL 12 Ay %0 66.666,67 TL

PEŞİN ALIM İNDİRİMİ 100.000 TL

Peşin ödeme ile Yeni Scudo satın almak isteyen kullanıcılar için 100.000 TL peşin indirim sunuluyor. Ancak bu indirim, 0 faizli krediyle birlikte aynı anda kullanılamıyor.

KREDİ TAHSİS KOŞULLARI

Kredi kullanımında yasal vergiler ve kredi tahsis ücretleri uygulanmaktadır. Örneğin 1.000.000 TL kredi için 11.500 TL kredi tahsis ücreti ve 700 TL rehin tesis ücreti; 800.000 TL kredi için ise 9.200 TL kredi tahsis ücreti ve 700 TL rehin tesis ücreti talep edilmektedir.

SCUDO VAN MAXİ MOTOR VE YAKIT TÜKETİMİ

Yeni Scudo Van Maxi 1.5 120 HP Dizel motorda ortalama birleşik tüketim 6,6–7,1 L/100 km olup, segmentinde en iyi tüketim değerleri arasında gösterilmektedir. WLTP test prosedürüne göre belirlenen değerler; yol, sürüş şekli ve donanıma göre farklılık gösterebilir.

Magic Cargo 6,6 M³ yükleme hacmi

Scudo Van Maxi gövdede sunulan Magic Cargo özelliği sayesinde yükleme hacmi 6,6 M³’e kadar ulaşmaktadır. Ticari kullanıcılar için geniş hacim ve düşük tüketim ciddi avantaj oluşturmaktadır.

FİAT TİCARİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ

Ayrıntılı fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz: Fiat Professional Fiyat Listesi

Fiat Scudo kampanyası ne zaman bitiyor?

Kampanya 02–31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Yeni Scudo için 0 faizli kredi var mı?

Evet. 1.000.000 TL 9 ay veya 800.000 TL 12 ay %0 faizli kredi bulunmaktadır.

Peşin indirim krediyle birlikte kullanılabilir mi?

Hayır. 100.000 TL peşin indirim kredi kampanyasıyla birlikte uygulanmaz.

Ortalama yakıt tüketimi ne kadar?

Birleşik tüketim 6,6 – 7,1 L/100 km aralığında olup segmentinde oldukça rekabetçidir.

Fiat Scudo Aralık 2025 sıfır araç kampanyası ticari araç almayı planlayan kullanıcılar için yılın en avantajlı fırsatları arasında yer alıyor. %0 faizli kredi, geniş teslim avantajı ve yüksek yükleme hacmi sayesinde Yeni Scudo, ticari alanda hem ekonomik hem de işlevsel bir tercih olarak öne çıkıyor. Kampanya stoklarla sınırlı olduğu için bayilerle erken iletişime geçmek öneriliyor.