Fiat Sıfır Araç Mart 2026 Fiyat Listesi (GÜNCEL)

Fiat’ın Mart 2026 fiyat listesi otomobil almak isteyenlerin gündemine girdi. Markanın Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, Topolino, Fiat 600 ve Fiat 500e modellerine ait güncel fiyatlar netleşti. Özellikle kampanyalı anahtar teslim fiyatları, nakit indirimli fırsatlar ve kredi kampanyalı satış rakamları, sıfır araç almak isteyenler için dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Mart 2026 döneminde geçerli olan bu liste, farklı motor, donanım, şanzıman ve yakıt seçeneklerine göre değişiyor. Bazı modellerde stoklarla sınırlı nakit indirimli fırsat fiyatı uygulanırken, bazı araçlarda kampanyalı anahtar teslim fiyatı öne çıkıyor. İşte Fiat sıfır araç Mart 2026 fiyat listesi içinde yer alan tüm modeller ve açıklanan güncel satış rakamları.

FİAT EGEA SEDAN MART 2026 FİYAT LİSTESİ

Fiat Egea Sedan 2026 model yılı için açıklanan fiyat listesi, manuel ve otomatik dizel seçenekleriyle dikkat çekiyor. Easy, Urban ve Lounge donanımlarında sunulan Egea Sedan ailesinde bazı versiyonlar için stoklarla sınırlı nakit indirimli fırsat fiyatı uygulanıyor.

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Fırsat Fiyatı Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP 1.519.900 TL 1.409.900 TL Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet 130 HP 1.579.900 TL 1.479.900 TL Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 1.639.900 TL 1.539.900 TL Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR 1.709.900 TL Belirtilmedi Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR 1.759.900 TL Belirtilmedi Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR 1.869.900 TL 1.769.900 TL

Egea Sedan Donanım ve Seçenekler

Egea Sedan tarafında Easy, Urban ve Lounge donanım paketleri bulunuyor. Manuel ve otomatik dizel kombinasyonlarıyla satışa sunulan model ailesinde ücretli renkler, yedek lastik ve bazı versiyonlarda konfor paketi gibi opsiyonlar yer alıyor.

Plus Paket: Easy için opsiyonel

Ücretli Renkler: Easy, Urban ve Lounge için opsiyonel

Yedek Lastik: Easy, Urban ve Lounge için opsiyonel

Konfor Paket (Kör nokta uyarı + ön park sensörü): Lounge için opsiyonel

FİAT EGEA CROSS MART 2026 FİYAT LİSTESİ

Fiat Egea Cross 2026 model yılı listesinde Street, Urban, Lounge ve Limited donanımları öne çıkıyor. Otomatik dizel motor seçeneğiyle sunulan Egea Cross fiyatları da Mart 2026 itibarıyla belli oldu.

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Fırsat Fiyatı Egea Cross Street Otomatik Dizel 1.694.900 TL Belirtilmedi Egea Cross Urban Otomatik Dizel 1.744.900 TL Belirtilmedi Egea Cross Lounge Otomatik Dizel 1.784.900 TL Belirtilmedi Egea Cross Limited Otomatik Dizel 1.969.900 TL Belirtilmedi Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction 1.851.900 TL Belirtilmedi Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction 1.879.900 TL Belirtilmedi Egea Cross Üst Versiyon 1.989.900 TL Belirtilmedi

Egea Cross Opsiyon Bedelleri

Egea Cross modelinde ücretli renkler ve konfor paketi gibi opsiyonlar da fiyatlara eklenebiliyor. Açıklanan tabloda opsiyon bedelleri ÖTV oranına göre değişiklik gösteriyor.

Ücretli Renkler: 13.000 TL / 13.370 TL

Konfor Paket (Kör nokta uyarı + ön park sensörü): 19.500 TL / 20.060 TL

Ek opsiyon bedeli: 57.650 TL / 59.290 TL

FİAT GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ 2026 MART FİYAT LİSTESİ

Fiat Grande Panda Elektrikli 2026 model yılı için açıklanan anahtar teslim fiyatı, markanın elektrikli araç tarafındaki yeni seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. La Prima donanım seviyesinde sunulan model için nakit indirimli fiyat açıklandı.

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı Grande Panda La Prima 44 kWh Elektrikli 2026 1.584.900 TL 1.514.900 TL

Grande Panda Elektrikli 2026 Renk Opsiyonları

Buz Beyazı: 0 TL

Su Yeşili: 15.000 TL

Limon Sarı: 15.000 TL

Tutku Kırmızı: 15.000 TL

Luna Bronz: 15.000 TL

Göl Mavisi: 15.000 TL

Sonsuz Siyah: 15.000 TL

FİAT GRANDE PANDA HYBRİD 2025 MART FİYAT LİSTESİ

Grande Panda Hybrid 2025 model yılı için açıklanan fiyatlar da Mart 2026 listesinde yer aldı. Hem Icon hem de La Prima donanımlarıyla sunulan hibrit modeller kredi kampanyalı ve nakit indirimli fiyatlarla dikkat çekiyor.

Model Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı Grande Panda Hybrid 1.2 MHEV 110HP eDCT Icon 1.539.900 TL 1.469.900 TL Grande Panda Hybrid 1.2 MHEV 110HP eDCT La Prima 1.669.900 TL 1.569.900 TL

Grande Panda Hybrid 2025 Renk Bedelleri

Buz Beyazı: 0 TL

Su Yeşili: 21.000 TL

Limon Sarı: 21.000 TL

Tutku Kırmızı: 21.000 TL

Luna Bronz: 21.000 TL

Göl Mavisi: 21.000 TL

Sonsuz Siyah: 21.000 TL

FİAT TOPOLİNO MART 2026 FİYAT LİSTESİ

Şehir içi kullanım odaklı Topolino ailesi de Mart 2026 fiyat listesinde yer aldı. 2026, 2025 ve 2024 model yılları için ayrı fiyatlar açıklandı.

Topolino 2026 Model Yılı

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Fırsat Fiyatı Topolino 2026 Model Yılı 669.900 TL 579.900 TL Topolino Plus 2026 Model Yılı 714.900 TL Belirtilmedi

Topolino 2025 Model Yılı

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Fırsat Fiyatı Topolino 2025 Model Yılı 634.900 TL 544.900 TL Topolino Plus 2025 Model Yılı 679.900 TL 589.900 TL

Topolino 2024 Model Yılı

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Fırsat Fiyatı Topolino 2024 Model Yılı 575.900 TL 399.900 TL

FİAT 600 2025 MART FİYAT LİSTESİ

Fiat 600 BEV 2025 model yılı fiyatı da Mart 2026 listesinde kendine yer buldu. Elektrikli yapısıyla öne çıkan model için kampanyalı anahtar teslim fiyat açıklandı.

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 600 BEV La Prima 54 kWh 2025 1.969.900 TL Belirtilmedi

Fiat 600 Renk Seçenekleri

Buz Beyazı: 0 TL

Mercan Kırmızısı: 11.360 TL

Sonsuz Siyah: 17.050 TL

Bulut Mavi: 17.050 TL

Kum Beji: 17.050 TL

Okyanus Yeşili: 17.050 TL

Güneş Turuncusu: 17.050 TL

FİAT 500E 2025 MART FİYAT LİSTESİ

Fiat 500e 2025 model yılı için de Mart 2026 kampanyalı fiyatlar açıklandı. 3+1 La Prima, Cabrio La Prima ve Giorgio Armani donanımlı versiyonlar listede yer aldı.

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 500e 3+1 La Prima 87 kW/118 HP - 42kWh 2.063.900 TL 1.939.900 TL 500e Cabrio La Prima 87 kW/118 HP - 42kWh 2.119.900 TL 1.989.900 TL 500e Giorgio Armani HB 87 kW/118 HP - 42kWh 2.219.900 TL 2.089.900 TL

MART 2026 FİAT FİYAT LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

Açıklanan fiyatların 03.03.2026 ile 02.04.2026 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtildi. Ayrıca anahtar teslim fiyatlara MTV, trafik tescil ve ruhsat işlemlerinin resmi bedelleri dahil edilirken, trafik sigortası bedelinin dahil olmadığı ifade edildi.

Bunun yanında 19.12.2025 tarihinde yayımlanan düzenleme kapsamında araçların ilk tescil işlemlerinde devir bedeli üzerinden alınacak yüzde 0,2 harç bedelinin fiyatlara dahil edilmediği ve müşteriden ayrıca tahsil edileceği bilgisi paylaşıldı.

Fiat sıfır araç Mart 2026 fiyat listesi açıklandı mı?

Evet, Fiat’ın Mart 2026 fiyat listesi açıklandı ve Egea, Grande Panda, Topolino, Fiat 600 ile 500e modellerinin güncel fiyatları belli oldu.

En uygun Fiat sıfır araç hangisi?

Açıklanan listeye göre en düşük fiyatlı model Topolino 2024 model yılı için 399.900 TL nakit indirimli fırsat fiyatıyla öne çıkıyor.

Egea Sedan başlangıç fiyatı ne kadar?

Egea Sedan 2026 model yılı için açıklanan en düşük nakit indirimli fırsat fiyatı 1.409.900 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiat 500e fiyatı ne kadar?

Fiat 500e 2025 model yılı fiyatları 1.939.900 TL ile 2.089.900 TL arasındaki kampanyalı fiyatlarla listelendi.

Grande Panda elektrikli fiyatı ne kadar?

Grande Panda Elektrikli 2026 model yılı için açıklanan nakit indirimli anahtar teslim fiyat 1.514.900 TL oldu.

Fiat sıfır araç Mart 2026 fiyat listesi, markanın hem içten yanmalı hem hibrit hem de elektrikli modellerde geniş bir fiyat skalası sunduğunu gösteriyor. Özellikle Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, Topolino, Fiat 600 ve 500e modelleri arasında bütçe ve kullanım ihtiyacına göre farklı seçenekler bulunuyor.

Mart 2026 döneminde geçerli olan bu fiyatlar, kampanyalı satış ve stoklarla sınırlı nakit indirimli fırsatlar nedeniyle otomobil almayı planlayanlar için önemli bir referans oluşturuyor.