Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fiat Tofaş, hafif ticari araçla çarpışarak hurdaya döndü: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 18.08.2025 12:34
  • Giriş: 18.08.2025 12:34
  • Güncelleme: 18.08.2025 12:34
Kaynak: İHA
Fiat Tofaş, hafif ticari araçla çarpışarak hurdaya döndü: 3 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Fiat Tofaş ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yolağzı Mahallesi’nde 47 ABR 890 plakalı hafif ticari araç ile 47 DT 176 plakalı Fiat Tofaş çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2’si Mardin’de Midyat Devlet Hastanesine, 1’i de Gercüş Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol