Fiat Topolino Elektrikli Sıfır Araç Şubat 2026 Kampanyası Açıklandı!

Şehir içi ulaşımı yeniden tanımlayan kompakt ve elektrikli çözüm Fiat Topolino, Şubat 2026 itibarıyla dikkat çeken bir kampanya ile otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. %0 faizli kredi, yüksek nakit indirim ve sınırlı stok avantajı sunan bu fırsat, özellikle uygun fiyatlı elektrikli araç arayışında olanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

FİAT TOPOLİNO ŞUBAT 2026 KAMPANYASI DETAYLARI

Fiat tarafından duyurulan kampanya kapsamında, 2024, 2025 ve 2026 model Fiat Topolino araçlar için hem nakit indirim hem de kredi avantajı sunuluyor. “Fiat Topolino elektrikli sıfır araç Şubat 2026 kampanyası” aramalarının artmasının temel nedeni de bu çift yönlü avantaj yapısı.

Öne Çıkan Kampanya Avantajları

200.000 TL kredi

12 ay vade

%0 faiz oranı

Aylık taksit: 16.666,67 TL

Bu kredi paketi, Koç Stellantis Finansman (KSF) aracılığıyla sunuluyor ve hususi kredi kullanımında geçerli. “Fiat Topolino kredi kampanyası var mı?” sorusunun yanıtı bu kampanya ile net biçimde evet oluyor.

FİAT SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2026 (GÜNCEL)

FİAT TOPOLİNO VE TOPOLİNO DOLCEVİTA İNDİRİM TUTARLARI

Şubat 2026 kampanyası kapsamında Fiat Topolino modelleri için ciddi indirimler dikkat çekiyor. “Fiat Topolino fiyatı ne kadar düştü?” sorusu da bu noktada en çok merak edilen başlıklardan biri.

Fiat Topolino: 90.000 TL indirim

90.000 TL indirim Fiat Topolino Dolcevita (MY24): 176.000 TL indirim

Topolino modelinde indirim kampanyası ile kredi kampanyası birlikte kullanılabiliyor. Ancak Topolino Dolcevita versiyonunda tüketiciler ya nakit indirimden ya da kredi kampanyasından yalnızca birini tercih edebiliyor.

KAMPANYA TARİHLERİ VE STOK BİLGİSİ

Fiat Topolino elektrikli araç kampanyası 03 Şubat 2026 – 02 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli. Kampanya stoklarla sınırlı olduğu için “Fiat Topolino kampanyası bitiyor mu?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Araç adedi ve versiyonlar, yetkili Fiat satıcılarına ve bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyenlerin en yakın Fiat Showroom ile iletişime geçmesi öneriliyor.

KREDİ KAMPANYASI ŞARTLARI

200.000 TL tutarındaki %0 faizli kredi, 12 ay vade ile sunuluyor. Kredi kullanımında:

1.150 TL kredi tahsis ücreti

403,56 TL rehin tesis ücreti

ücretleri bir defaya mahsus ve peşin olarak talep ediliyor. Kredi kampanyası, Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerli.

FİAT TOPOLİNO ELEKTRİKLİ ARAÇ KİMLER İÇİN UYGUN?

Fiat Topolino; şehir içi kullanım, düşük enerji maliyeti ve kompakt yapısıyla özellikle ilk kez elektrikli araç alacaklar, kısa mesafeli günlük ulaşım ihtiyacı olanlar ve ekonomik çözüm arayan kullanıcılar için öne çıkıyor.

“Fiat Topolino elektrikli mi?”, “Fiat Topolino sıfır araç alınır mı?” gibi aramaların artması, modelin bu dönemde ne kadar popüler hale geldiğini gösteriyor.

Fiat Topolino elektrikli sıfır araç kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 02 Mart 2026 tarihine kadar geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.

Fiat Topolino için %0 faizli kredi var mı?

Evet, 200.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi imkânı sunulmaktadır.

Topolino ve Topolino Dolcevita kampanyaları birlikte kullanılabiliyor mu?

Topolino modelinde indirim ve kredi kampanyası birlikte kullanılabilirken, Topolino Dolcevita için yalnızca biri seçilebilmektedir.

Fiat Topolino elektrikli sıfır araç Şubat 2026 kampanyası; yüksek indirim, %0 faizli kredi ve düşük aylık ödeme avantajıyla dikkat çekiyor. Şehir içi ulaşımda ekonomik ve çevreci bir çözüm arayanlar için bu kampanya, kısa süreli ama güçlü bir fırsat sunuyor.