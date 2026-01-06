Fiat Topolino Ocak 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Ocak 2026 ile birlikte Fiat, şehir içi mobiliteyi kolaylaştıran ikonik modeli Fiat Topolino için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Yeni duyurulan Fiat Topolino Ocak 2026 sıfır araç kampanyası kapsamında 200.000 TL kredi, 12 ay %0 faiz avantajına ek 90.000 TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Sınırlı sayıda araç için geçerli kampanya, Fiat showroomlarında başladı.

FİAT TOPOLİNO OCAK 2026 KAMPANYASI: İNDİRİM VE KREDİ AVANTAJLARI

Kampanya, hem indirim hem de uygun kredi desteğiyle Fiat Topolino almak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor.

90.000 TL indirim Fiat Topolino modellerinde geçerli

Fiat Topolino modellerinde geçerli 176.000 TL indirim Topolino Dolcevita (MY24) modellerinde uygulanıyor

Topolino Dolcevita (MY24) modellerinde uygulanıyor 200.000 TL kredi

12 ay vade

%0 faiz

Fiat Topolino %0 Faiz Kredi Tablosu

Ödeme Türü Kredi Tutarı Vade Aylık Faiz Aylık Taksit KSF Bireysel Kredi 200.000 TL 12 Ay %0 16.666,67 TL

Kredi kullanan müşterilerden yasal vergiler dahil 1.150 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti alınmaktadır.

FİAT TOPOLİNO KAMPANYA GEÇERLİLİK TARİHLERİ

Fiat Topolino Ocak 2026 kampanyası, 06.01.2026 – 02.02.2026 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya; 2024, 2025 ve 2026 model Fiat Topolino araçları kapsamaktadır.

STOK VE YETKİLİ SATICI BİLGİLERİ

Kampanya stoklarla sınırlıdır ve yalnızca katılımcı Fiat yetkili satıcılarında geçerlidir. Araç adedi ve versiyonlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için yetkili Fiat showroomlarına başvurulması önerilmektedir.

KAMPANYA ŞARTLARI

Topolino modelinde indirim ve kredi kampanyası birlikte kullanılabilir.

Topolino Dolcevita modelinde indirim kampanyası veya kredi kampanyasından yalnızca biri kullanılabilir.

kullanılabilir. Kampanya yalnızca bireysel perakende satışlarda geçerlidir.

Filo, ticari satış ve takas işlemleri için geçerli olmayabilir.

Fiat kampanya koşullarını değiştirme, sınırlama ve durdurma hakkını saklı tutar.

Güncel Fiat fiyat listesine ulaşmak için resmi sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.fiat.com.tr/fiyat-listesi

Fiat Topolino Ocak 2026 kampanyasında hangi avantajlar var? 90.000 TL’ye varan indirim ve 200.000 TL, 12 ay, %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Kampanya ne zamana kadar geçerli? 06 Ocak 2026 – 02 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerlidir. Hangi modeller kampanyaya dahil? 2024, 2025 ve 2026 model Fiat Topolino ve Topolino Dolcevita modelleri kampanyaya dahildir. Topolino Dolcevita için kredi ve indirim birlikte kullanılabilir mi? Hayır. Bu modelde yalnızca indirim ya da kredi kampanyalarından biri tercih edilebilir. Detaylı bilgi nereden alınır? Yetkili Fiat showroomlarından veya resmi Fiat internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Fiat Topolino Ocak 2026 sıfır araç kampanyası, şehir içi mobiliteyi kolaylaştıran bu kompakt elektrikli araç için indirim, %0 faiz ve avantajlı kredi seçenekleri ile önemli bir satın alma fırsatı oluşturuyor. Sınırlı stok ve belirli tarihlerle geçerli olan kampanyayı kaçırmamak için en yakın Fiat showroomlarını ziyaret etmekte fayda var.