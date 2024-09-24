Fiat ve Ferrari’nin sahibi ailenin malına el konacak

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İtalya’da Ferrari, FIAT gibi otomobil markalarını ve Juventus kulübünü kontrol eden dünyanın en zenginlerinden Agnelli Ailesi, vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya. Aileye karşı açılan davada, İtalyan mahkemesi 75 milyon euroluk servete el konulmasına karar verdi. Bu karar, Ferrari ve Juventus gibi dev markaları da kontrol eden kardeşlerin finansal imparatorluğuna ciddi bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Aile içi gerilim, Fiat’ın kurucusu Gianni Agnelli’nin 2003’teki ölümünden bu yana büyüyor. Agnelli, torunu John Elkann’ı varisi olarak işaret etmişti, ancak bu karar kızı Margherita Agnelli’nin tepkisini çekti. Margherita, babasının servetinin kendisinden gizlendiğini öne sürerek uzun yıllardır hukuk mücadelesi veriyor. Vergi kaçırma suçlamaları, bu aile içi kavgayı daha da karmaşık hale getirdi.

İtalyan yargısı, ailenin servetinin bir kısmını gizleyerek vergi yükümlülüklerinden kaçındığı iddialarını değerlendirerek, 75 milyon euroluk bir miktara el konulmasına hükmetti. Agnelli Ailesi’nin sahibi olduğu Dicembre şirketinin toplam değerinin 35 milyar euroyu aştığı biliniyor. El konulan 75 milyon euroluk miktar, bu devasa servetin yanında küçük bir rakam olarak görünse de, davanın ailenin prestiji üzerindeki etkisi büyük olacak gibi görünüyor.