FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: İzlanda: 65 - Türkiye: 72

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikinci maçında karşılaştığı İzlanda’yı 72-65’lik skorla mağlup etti.



Ithrottamidstod Asvellir’de oynanan karşılaşmaya Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Milliler, İzlanda karşısında ilk yarıyı 39-26 önde tamamladı. Diğer periyotlarda da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlılar salondan 72-65 galip ayrıldı.

Millilerde Quanitra Hollingsworth 17, Ayşe Cora ve Gökşen Fitik 11’er sayıyla oynadı. İzlanda’da ise Thelma Dis Agustdottir 20 sayı kaydetti.