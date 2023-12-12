FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi şehirler belli oldu

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak dört şehir belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire şehirlerinin ev sahipliğinde organize edilecek. Karşılaşmalar 18-29 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonun final aşaması ise Yunanistan’ın Pire şehrinde yer alan Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.