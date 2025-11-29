FIBA 2027 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ | Türkiye - İsviçre Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında çıktığı tarihi yolculuğuna bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 30 Kasım 2025 Pazar günü İsviçre ile oynanacak karşılaşma, millilerimizin 1059. müsabakası olacak. Peki Türkiye'nin basketboldaki tarihi performansı nasıl? En farklı galibiyet ve mağlubiyetler hangileri? İşte tüm detaylar...

TÜRKİYE A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI’NIN TARİHİNDEKİ İLK ADIMLAR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile oynadı. Bu tarihten itibaren 89 yıllık süreçte toplam 1058 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 548'ini kazanırken, 509'undan mağlubiyetle ayrıldı ve sadece bir kez beraberlik yaşadı. Bu beraberlik, 13 Haziran 1995’te İstanbul’da Makedonya ile oynanan 78-78’lik özel maçtı.

Resmi Maçlardaki İlk Galibiyet

Milliler, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 Avrupa Şampiyonası’nda Suriye’ye karşı elde etti. Turnuvada ilk iki maçta Yunanistan ve Fransa'ya yenilen ekip, üçüncü maçta Suriye'yi mağlup ederek tarihindeki ilk resmi zaferini aldı.

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI

Toplam Maç Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik Başantrenör Ergin Ataman Dönemi 1058 548 509 1 95 maçta 51 galibiyet, 44 mağlubiyet

En Farklı Galibiyet ve En Ağır Mağlubiyetler

En farklı galibiyet: 29 Eylül 1980 tarihinde İzmir’de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları’nda Libya’yı 142-45 mağlup etti (97 sayı fark).

En farklı mağlubiyet: 24 Haziran 1993’te Hırvatistan’a karşı 113-63 yenilgi (50 sayı fark). Ayrıca 3 Temmuz 2024'te Fransa'ya 96-46 kaybedilen hazırlık maçında da 50 sayı fark yaşandı.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsviçre - Türkiye maçı, İsviçre'nin Fribourg kentinde bulunan Site Sportif Saint-Leonard salonunda oynanacak. Milli takımın 1059. maçına çıkacağı bu kritik karşılaşma, 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 19.00'da TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FIBA 2027 DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE TÜRKİYE’NİN DURUMU

1. Tur C Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, turnuvaya galibiyet hedefiyle devam ediyor. Ergin Ataman’ın yönetimindeki ekip, kadrosunda yer alan genç ve deneyimli oyuncularla Dünya Kupası hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı kaç maç yaptı?

Türkiye, 89 yılda toplam 1058 maç yaptı. İsviçre maçıyla bu sayı 1059 olacak.

Türkiye'nin basketboldaki en farklı galibiyeti hangisidir?

Türkiye, 29 Eylül 1980 tarihinde Libya’yı 142-45 yenerek 97 sayı farkla tarihinin en farklı galibiyetini aldı.

İsviçre - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda?

Maç 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 19.00'da TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye’nin performansı nasıldır?

Ergin Ataman döneminde A Milli Basketbol Takımı 95 maçta 51 galibiyet ve 44 mağlubiyet yaşadı.

Türkiye'nin basketboldaki ilk resmi galibiyeti ne zaman oldu?

Türkiye, 1949 Avrupa Şampiyonası’nda Suriye’ye karşı aldığı galibiyetle ilk resmi zaferini elde etti.