FIBA Avrupa Başkanı NBA Europe'u övdü: Külkedisi hikâyeleri mümkün olacak

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, NBA ile FIBA’nın birlikte yürüttüğü NBA Europe projesinin, kıtanın kulüp basketbolunda yeni bir rekabet alanı yaratacağını ve “Külkedisi hikâyelerine” zemin hazırlayacağını söyledi.

Madrid’de katıldığı bir etkinlikte konuşan Garbajosa, projenin Avrupa basketbolunda yarattığı tartışmalara değindi. Euroleague CEO’su Paulius Motiejunas’ın kafa karışıklığı yarattığı yönündeki eleştirilerini yorumlayan Garbajosa şu ifadeleri kullandı: “Paulius ile kişisel olarak çok iyi bir ilişkimiz var. Görüşlerine saygı duyuyorum. Ancak tutarlı olmak gerek. Serbest piyasa diyorsak bu herkes için geçerli olmalı. ‘Senin tekelin olmaz ama benimki olur’ diyemeyiz.”

Garbajosa, projenin ulusal liglere ciddi bir fırsat sunduğunu vurguladı: “Avrupa basketbolunda bir Külkedisi hikâyesi görememekten endişeliydim. Premier Lig’i kazanıp Şampiyonlar Ligi’ne giden Leicester City gibi bir örnek bizde yoktu. Şimdi olacak. Lisanslı takımlar dışında, İspanya, İtalya, Almanya veya Türkiye’de ligini kazanan her takım yeni organizasyona katılma hakkı elde edecek. Takımların en az yüzde 20–30’u tamamen sportif başarıyla turnuvaya girecek. Gelir paylaşımı da daha adil olacak.”

HER ZAMANKİNDEN AÇIK BİR TURNUVA

NBA Avrupa projesinin Avrupa basketboluna zarar vereceği yönündeki iddiaları reddeden Garbajosa, NBA yönetiminin Avrupa spor kültürünün temel ilkelerine saygı göstereceğini garanti ettiğini söyledi:

“Bazıları Avrupa basketbolunun sonunu getireceğini söylüyor ama aslında her zamankinden daha açık bir turnuva geliyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi ve ulusal liglerden takımlar doğrudan erişim sağlayacak. Atlantik’in öte yanından gelen dostlarımızın, Avrupa spor ilkelerini burada bazı kişilerden daha iyi anladığını görüyoruz.”

FIBA’nın rolünün ayrıştırmak değil, birleştirmek olduğunu vurguladı: “FIBA olarak herkesin masaya oturmasını istiyoruz. Avrupa Ligi de buna dahil. Zor olsa bile uzlaşma bulmak bizim görevimiz.” Garbajosa, Euroleague kulüplerinin ekonomik durumuna ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Euroleague'in kârlı olup olmadığını bilmiyorum ancak kulüpler denk bütçe yapamıyor. Bunu kendi açıkladıkları finansal raporlardan görüyoruz”

Takvim yoğunluğu konusuna da değinen Garbajosa, FIBA’nın oyuncuları merkeze alan farklı bir yaklaşım benimsediğini belirtti: “Bazıları maç takvimini daha da sıkıştırıyor. FIBA ise tam tersini yapıyor. Oyuncunun sağlığı bizim için öncelik. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası veya olimpiyatlarda altın madalya için oynanan maç sayısını azalttık.”