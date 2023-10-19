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FIBA Avrupa, İsrail takımlarıyla ilgili erteleme kararını uzattı

Ajans Haberleri
  • 19.10.2023 13:39
  • Giriş: 19.10.2023 13:39
  • Güncelleme: 19.10.2023 13:39
Kaynak: AA
FIBA Avrupa, İsrail takımlarıyla ilgili erteleme kararını uzattı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, İsrail takımlarıyla ilgili aldığı maçların ertelenmesi kararını uzattığını duyurdu.

FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, İsrail Basketbol Federasyonu, kulüpler ve FIBA Avrupa güvenlik danışmanlarıyla yapılan istişareler sonrasında İsrail takımlarının gelecek haftaki maçlarının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, yeniden planlanan fikstürün şartlar elverdiğinde teyit edileceği belirtildi.

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