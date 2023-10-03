FIBA Avrupa Kupası Eleme Turu: Porto: 100 - Nevezis: 84

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Avrupa Kupası B Grubu eleme maçları Porto ve Nevezis karşılaşmasıyla başladı. Portekiz temsilcisi Porto, Litvanya temsilcisi Nevezis karşısında maçtan 100-84 galip ayrıldı.

FIBA Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında Porto - Nevezis ile karşılaştı. Mücadelede ilk periyot 25-23, ilk yarı da 38-35’lik skorla Porto üstünlüğü ile geçildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında 62 sayı bulan Porto mücadeleden 100-84 galip ayrıldı. 31 sayı ile maçın en skorer ismi olan Max Landis yaşadığı sakatlık sonrasında mücadeleyi tamamlayamadı.





