FIBA Basketbol Gençler Şampiyonlar Ligi heyecanı Manisa'da

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- FIBA Basketbol Gençler Şampiyonlar Ligi’nde (YBCL) heyecan Manisa'da yaşanacak. Ev sahibi olduğu finallerde C Grubu'nda mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, grubundaki ilk maçında yarın İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana ile saat 20.00’da karşılaşacak. Şampiyonadaki tüm karşılaşmalar Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Salonu’nda oynanacak.

Manisa ekibi ikinci maçını 24 Nisan Perşembe günü saat 20.00’da Litvanya’dan Rytas Vilnius’a karşı oynayacak. Şampiyonanın açılış maçında 22 Nisan Salı günü saat 12.30’da temsilcilerimizden Aliağa Petkimspor ile Porsche BBA Ludwigsburg parkeye çıkacak. Gruplarda oluşan tabloya göre 25-26-27 Nisan tarihlerinde oynanacak olan klasman ve yarı final ile final programı belli olacak. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan FIBA Basketbol Gençler Şampiyonlar Ligi'nde (YBCL) Türkiye'den Galatasaray ve Tofaş da mücadele edecek.