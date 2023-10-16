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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Ajans Haberleri
  • 16.10.2023 12:52
  • Giriş: 16.10.2023 12:52
  • Güncelleme: 16.10.2023 12:53
Kaynak: İHA
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlayacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde, Türkiye Basketbol Ligi’nden Darüşşafaka, P. Karşıyaka, Galatasaray, TOFAŞ ve Bursaspor mücadelede edecek. 

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlayacak.

Söz konusu turnuvada bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nden Darüşşafaka, P. Karşıyaka, Galatasaray, TOFAŞ ve Bursaspor yer alacak. 

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta grup karşılaşmaları ve saatleri şu şekilde: 

17 Ekim Salı 

19.00 VEF Riga - Darüşşafaka 

19.30 AEK - Ludwigsburg 

19.30 Karşıyaka - Oostende 

19.30 King Szczecin - Dinamo Sassari 

21.00 Oldenburg - Strasbourg 

21.00 Hapoel Kudüs - Benfica 

21.30 Le Mans - Peristeri 

22.00 Tenerife - Cholet 


18 Ekim Çarşamba

19.00 Szombathely - Unicaja 

19.00 Galatasaray - Paok 

19.30 Igokea - Tofaş 

20.30 Promitheas - Opava 

21.00 Dijon - Rytas 

21.00 Bonn - Hapoel Holon 

21.30 Derthona - Murcia 

21.30 Breogan - Bursaspor 

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