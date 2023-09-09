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FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor

Sırbistan ve Almanya, turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaşmak için yarın karşı karşıya gelecek

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 13:54
  • Giriş: 09.09.2023 13:54
  • Güncelleme: 09.09.2023 13:55
Kaynak: AA
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FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor

Uluslararası en önemli basketbol organizasyonlarından 2023 FIBA Dünya Kupası'nın finalinde Almanya ile Sırbistan, yarın karşılaşacak.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, final heyecanı başlıyor.

Yarı finalde, turnuvanın en önemli favorilerinden ABD'yi, büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ardından 113-111 yenerek son iki takım arasına adını yazdıran Almanya ile Kanada'yı 9 sayı farkla mağlup eden Sırbistan, Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da yarın TSİ 15.40'ta kozlarını paylaşacak.

Eski Yugoslavya döneminde dünya şampiyonlukları bulunmasına rağmen Sırbistan, bugünkü ismiyle 2014'ün ardından ikinci final maçında ilk kupasına ulaşmayı hedefliyor.

Turnuvada 2002'de üçüncülük elde etmesinin ardından tarihinin en iyi derecesine bu turnuvada ulaşan Almanya da ilk zaferi için çabalayacak.

Üçüncülük maçı, yarın oynanacak

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise 5'i altın olmak üzere 12 madalyayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı ABD ile bu organizasyonda ilk finaline çıkacak Kanada, yarın TSİ 11.30'da mücadele edecek.

Geride kalan şampiyonaların tarihleri ve dereceye giren takımlar şöyle:

Yıl Şampiyon İkinci Üçüncü
1950 Arjantin ABD Şili
1954 ABD Brezilya Filipinler
1959 Brezilya ABD Şili
1963 Brezilya Yugoslavya SSCB
1967 SSCB Yugoslavya Brezilya
1970 Yugoslavya Brezilya SSCB
1974 SSCB Yugoslavya ABD
1978 Yugoslavya SSCB Brezilya
1982 SSCB ABD Yugoslavya
1986 ABD SSCB Yugoslavya
1990 Yugoslavya SSCB ABD
1994 ABD Rusya Hırvatistan
1998 Yugoslavya Rusya ABD
2002 Yugoslavya Arjantin Almanya
2006 İspanya Yunanistan ABD
2010 ABD Türkiye Litvanya
2014 ABD Sırbistan Fransa
2019 İspanya Arjantin Fransa
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