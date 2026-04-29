FIBA, Euroleague ve NBA temsilcileri görüştü

Avrupa basketbolunda uzun süredir tartışılan yapısal dönüşüm ihtimali yeniden masaya yatırıldı.

FIBA, Euroleague ve NBA temsilcileri, İsviçre’nin Mies kentinde bir araya gelerek kıtanın geleceğine ilişkin olası iş birliklerini değerlendirdi.

Euroleague tarafından yapılan açıklamada, FIBA Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantının “yapıcı” bir atmosferde geçtiği belirtilirken, tarafların Avrupa basketbolunun geleceği ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Görüşmelerde somut bir karar çıkmazken, diyalog sürecinin devam edeceği vurgulandı.

Üç kurumun, önümüzdeki haftalarda yeniden bir araya gelerek temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.