FIBA heyeti, Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti

17 Yaş Altı Dünya Kupası kura çekimi için İstanbul'a gelen FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve beraberindeki heyet, Basketbol Gelişim Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa'nın da içerisinde bulunduğu kurul, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen merkezde incelemeler yaptı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, görüşmede Basketbol Gelişim Merkezi hakkında FIBA heyetine bilgiler verdi. Federasyon Başkan Vekili Ömer Onan ile FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi ve TBF Asbaşkanı Hüseyin Beşok da ziyarette yer aldı.