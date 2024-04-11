FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı yarın başlayacak

Mersin'in ev sahipliği yapacağı organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding'in yanı sıra ÇBK Mersin, ZVVZ USK Prag ve Villeneuve d'Ascq LM mücadele edecek

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, yarın başlayacak.

Mersin'in ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final organizasyonunda son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding'in yanı sıra ÇBK Mersin, ZVVZ USK Prag (Çekya) ve Villeneuve d'Ascq LM (Fransa) mücadele edecek.

Dörtlü Final'in ilk maçında yarın saat 16.00'da Villeneuve d'Ascq LM ile ZVVZ USK Prag karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın kazananı, organizasyonda finale yükselen ilk takım olacak.

Diğer mücadelede ise geçen sezonun finalistleri Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin kozlarını paylaşacak. İki Türk temsilcisinin birbirlerine rakip olacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Yarı final maçlarından galibiyetle ayrılan ekipler, şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak. Mağlup olan takımlar ise üçüncülük karşılaşması oynayacak.

Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda şampiyonluk müsabakası, 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Üçüncülük mücadelesi de aynı gün saat 16.00'da başlayacak.